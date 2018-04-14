Atilla davasında ‘maddi çıkar listesi’ açıklandı
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 7 Mayıs’taki ceza duruşması öncesinde, Yargıç Richard Berman’ın hem New York Bölge Başsavcılığı’na hem de Atilla’nın avukatlarına yönelttiği sorulara yanıtlar geldi.
‘Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında kimlerin maddi çıkar sağladığı’ sorusu için başsavcılık şu listeyi verdi: Halk Bankası, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Avrupa Birliği Bakanı ve eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Reza Zarrab ve Zarrab’a ait Türkiye’deki bazı firmalar ile Halkbank’ta hesapları bulunan İran hükümeti, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Petrol Firması, İran Ulusal Gaz Firması, Nafritan Intertrade ve İran’daki bazı bankalar maddi çıkar sağladı. Listede, davadaki tek tutuklu isim olan Atilla’nın bulunmaması dikkat çekti. Başsavcılığın yanıtında, listenin mahkeme tanıklığına ve delillerine dayandığı hatırlatıldı.
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