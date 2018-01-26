ATİB’den Türklere ve camilere saldırıları kınadı

GENEL Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan ATİB’in Genel Başkanı İhsan Öner, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin, etrafındaki karışıklıklar nedeniyle büyük bir tehlike altında söyledi: “Ülkesinde misafir ettiği milyonlarca göçmen, onların maddi ve manevi sorunları, Türkiye’yi bir üs olarak kullanmak isteyen terörist gruplar, bu tür terör gruplarından yararlanmak isteyen emperyalist ülkeler, Türkiye üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadırlar. Sınırları sürekli ihlal edilen, ibadethanelerine kadar roketlerle vurulan Türkiye’nin bütün olup bitenlere kayıtsız kalması elbette düşünülemez. Bu yüzden de başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin Afrin’e yaptığı askeri harekatı haklı bulmaktadır.”

‘ASLA KABUL EDİLEMEZ’

“Bu haklılığa rağmen Avrupa’daki çeşitli grupların Türkleri hedef alması, camilere, derneklere saldırması asla kabul edilemez. Hele demokratik bir hukuk devleti olan Almanya gibi bir ülkede, havaalanlarına kadar bu tür bozguncu grupların sızması, Türkiye’den gelen masum yolcuları taciz etmeleri nasıl müsamaha ile karşılanabilir? ATİB olarak ırkçılığa ve dini şiddet olarak gören anlayışa tamamen karşıyız.”

‘BARIŞ VE İNSANLIK KAZANSIN’

“Savaşları, kıyımları, göçleri ve insanların huzurlarının bozulmasını asla kabul etmeyiz. Bu nedenle, Türkiye’nin kendi hukukunu korumak istemesini ve uluslararası anlaşmalara uygun savunma harekatına girişmesini, Avrupa’daki Türklere yönelik bir saldırı amacı olarak görmek ne kadar ayıp ve yanlışsa, buna (saldırılara) göz yummak da o kadar hatadır, diye düşünüyoruz. Dileriz, savaşlar bitsin, gözyaşları dinsin ve bütün dünyada barış ve insanlık kazansın.”