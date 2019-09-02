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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.09.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

"Ateşkes riske girdi"

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
"Ateşkes riske girdi"

Rusya, ABD'nin İdlib'e hava saldırısı düzenleyip 40 cihatçı öldürdüğünü açıklamasından sonra sert tepki verdi.

ABD operasyonu Moskova ve Ankara'ya bilgi vermeden yaptı. Rusya "ABD, Suriye konusunda aramızdaki tüm anlaşmaları çiğnemiştir. ABD'nin bu davranışı İdlib'de ilan edilen ateşkesi tehlikeye atmıştır." dedi.

RUSYA’DAN ABD’YE SERT ‘İDLİB’ TEPKİSİ

ABD’nin önceki gün yerel saatle 15.00’te Suriye’nin İdlib vilayetinde Maarrat Misrin ve Kafr Haya yerleşimleri civarına düzenlediği hava saldırısının yankıları sürüyor. Terör örgütü el Kaide bağlantılı grupları hedef aldığı açıklanan Amerikan hava saldırısı aynı gün sabah 06.00’da Suriye ve Rusya’nın İdlib’de yürürlüğe koyduğu tek taraflı ateşkesi izlemişti.

İdlib’de kendi planlamasını yürüten Rusya’nın tepkisi sert oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü komutanlığı üzerinden ABD bombardımanına tepki göstererek, “Washington yönetimi, Moskova veya Ankara’ya bilgilendirmede bulunmadan Suriye konusunda aramızdaki tüm anlaşmaları çiğnemiştir. ABD’nin bu davranışı İdlib bölgesinde ilan edilen ateşkesi tehlikeye atmıştır. İdlib bölgesinin belirli istikametlerinde ise bozulmasına neden olmuştur. Amerikan uçaklarının bombardımanı sonucu Rusya ile Türkiye’nin telkinleriyle 31 Ağustos tarihinde Suriye yönetiminin kabul ettiği tek taraflı ateşkesi tehlikeye atmıştır. Muhalif gruplar bombardıman sonrası yeniden ateş açmıştır. Suriye ordu birlikleri açılan ateşe şimdilik karşılık vermiyor” açıklamasını yaptı.

REJİM İLERLİYOR

Diğer taraftan Rusya’nın Şam rejimini ateşkese uyan taraf olarak göstermesine rağmen, sahadaki gelişmeler farklı gelişim gösterdi. Rusya’daki “Voenniy Obozrevatel” haber sitesi İdlib’in güneyinde Han Şeyhun’u bir hafta önce ele geçiren Esad birliklerinin saldırılarını sürdürerek güneydoğu istikametinde Şam Al Hava, Zarzur ve güneybatı yönünde Tel-Akbar yerleşim birimlerinde de kontrolü eline geçirdiklerini duyurdu.

Ateşkes riske girdi

BİLGİ NOTU:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), “İdlib’in kuzeyinin terör örgütü El Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini” gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

MOSKOVA’DAN GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fırat’ın doğusu hakkında Moskova’nın şimdiye kadar en net tutumunu açıklayarak, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerinde (Fırat’ın doğusunda) çıkarlarını güvenli bölge oluşturmak suretiyle savunması bizim için tartışmasız yasal bir davranıştır” açıklamasını yaptı. Rus televizyonunda hafta sonları yayınlanan, “Moskova, Kremlin, Putin” programında hafta başında gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesine değinen Lavrov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Rusya Devlet) Başkanı Putin’e Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerinde güvenliğini sağlamak amacıyla güvenli bölge oluşturmak istediklerini iletti. Orası başka bir Suriye. Putin konuyu dinledikten sonra Türkiye’nin bu düşüncesinin Rusya açısından tamamen yasal olduğunu kabul etti. Tabii nihai noktada Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgusunu da hatırlattı” ifadesini kullandı. Türkiye ile ABD yoğun girişmeler neticesinde 7 Ağustos’ta Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge için ortak harekât merkezi kurma kararı almıştı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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