Ateşkes muamması

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün Suriye’de 30 günlük ateşkes kararı almasına rağmen, Suriye hükümeti, Doğu Guta’yı dün de bombalamaya devam etti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hammuriye kasabasında bir kadının top ateşi sonucu öldüğünü bildirdi. Gözlemevi, rejim güçleriyle muhalifler arasında ağır çatışmalar olduğunu da duyurdu. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamada, Esad rejiminin Doğu Guta’daki Şifoniye beldesini klor gazı içerikli kimyasal silahla vurduğunu duyurdu. Yetkililer, 16 sivilin zehirli gazdan etkilendiğini belirtti.

MUĞLAK İFADE

Öte yandan, sahadaki kaynaklar, Suriye rejiminin Doğu Guta’ya yönelik dünkü saldırısının şiddetinin önceki günlere kıyasla daha düşük seviyede olduğunu bildirdi. Ateşkes kararı öncesi diğer BMGK üyeleri, metinde ateşkesin ‘72 saat içinde’ devreye girmesi ibaresinin yer almasını savundu. Ancak Rusya, ateşkes için herhangi bir süre belirtilmemesini talep etti. Görüşmeler sonucunda, onaylanan tasarıda ateşkesin ‘gecikme olmaksızın’ başlaması üzerinde karar kılındı. Ayrıca, insani yardımların ve tahliyelerin ‘derhal’ başlamasına dair referans da tasarıdan çıkartıldı. Karardaki bu muğlaklık sahada ateşkesin başlamasını zorlaştırdı. Terör örgütleri DEAŞ, El Kaide, El Nusra ve bu örgütlerle bağlantılı gruplar ateşkes kapsamının dışında tutuldu.

ENFORMASYON TAKASI

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ateşkesin uygulamaya geçmesi için dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Üç lider, Suriye ile ilgili ‘enformasyon takasını’ hızlandırma yönünde anlaşmaya vardı. Kremlin’den yapılan açıklamada, üç liderin ateşkes kararının tam olarak ve bir an önce uygulanması için ortak çabaların devamının önemini vurguladığı belirtildi. Görüşmede Putin’in, ateşkesin, Suriye’deki terör gruplarına yönelik operasyonları kapsamadığının altını çizdiği ifade edildi.

TAHRAN’DAN MESAJ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın müttefiki olan İran’ın Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, Tahran ve Şam yönetiminin BM kararına saygı duyacağını söyledi. Ateşkesin Şam’ın banliyölerinde ‘teröristlerin elindeki yerleri kapsamadığını’ belirten Bakıri, operasyonların süreceğinin sinyalini verdi. İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, “Batı kampı ve terör destekçileri, bir ateşkes oluşturmada ısrar etti ama Rusya ve İran, bu tasarının El Nusra gibi terör örgütlerini dışarda bırakması için uğraştı. Böylece onlara karşı savaş sürdürülebilir. Suriye toprakları, gelecek aylar içinde terör gruplarından temizlenmeli ki Suriyeliler barış içinde yaşayabilsin” ifadelerini kullandı.