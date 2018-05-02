Ateş topuna döndü bir anda çöktü
BREZİLYA’nın en büyük kenti Sao Paulo’da boşaltıldıktan sonra evsizler tarafından işgal edilen 26 katlı eski bir polis binasında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede gökdeleni sararken itfaiye ve güvenlik birimleri yaklaşık 150 kişinin yaşadığı binanın boşaltılması ve alevlerin kontrol altına alınması için mücadele verdi.
Binanın alt katlarında başlayan yangın üç saat gibi kısa bir sürede taşıyıcı kolonların mukavemetini zayıflattı.
Kolonların ağırlığı kaldıramaması üzerine bina alev topu şeklinde çöktü.
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