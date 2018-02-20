Atatürk Kupası’nda Wiesloch da finalde

FRANKFURT Paul Hindemith Okulu spor salonundaki turnuvayı Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Mainz Başkonsolosu Sibel Müdderisoğlu, Hessen Milletvekili İsmail Tipi, Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği Onursal Başkanı Mahmut Telli’nin de aralarında bulunduğu konuklar ve sporseverler ilgiyle izledi. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Wiesbaden Türkspor, Barbaros Mainz’i Berkan ve Furkan’ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

İkinci karşılaşmada Wiesloch, Barbaros’a gol yağdırdı. Wiesloch’un gollerini Muhammed Güner (2), Behçet Öztürk, Kadir Bozbay attı. Son karşılaşmada da Heidelberg Kreisliga ekibi Wiesloch, Wiesbaden Türkspor engelini Kadir Bozbağ ve Muhammed Güner’in sayılarıyla 2-0 aşıp birincilik kupasına ulaştı. Wiesloch, Haziran’da Berlin’de yapılacak Atatürk Kupası finaline katılma hakkı elde etti

Turnuvada maçlar oldukça çekişmeli geçti. Yetenekli futbolculardan oluşan Wiesloch, rakiplerine gol izni vermeden şampiyonluğa ulaştı.

‘AYNI BÜTÜNÜN PARÇALARI’

Mainz Başkonsolosu Sibel Müdderisoğlu, önümüzdeki yıllarda yapılacak turnuvalara daha çok sporseverlerin katılmasını beklediklerini söyledi.

Atatürk Kupası’nın daha önce açık sahalarda yapılan bir turnuva olduğunu kaydeden Frankfurt Başkonsolosu Karartı da, “Son on yılda maalesef bir boşluk oluştu. Turnuvayı Berlin Büyükelçiliği olarak yeniden başlattık. Atatürk’ün ismini taşıdığı için önemsiyoruz. Bunu yalnızca bir spor faaliyeti olarak görmüyoruz. Bilhassa gençler olmak üzere, hepimize aynı bütünün parçaları olduğumuzu anımsatan bir etkinlik. Canlandırdığımız gibi ilerde de devam ettirme arzusunu taşıyoruz. Bu spor kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın katılımları ve destekleriyle mümkün olacaktır. Gelecek senelerde de aynı coşkuyla gerçekleşmesini istiyoruz” diye konuştu.