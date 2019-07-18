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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
18.07.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

"Asya Kaplanı" sivrisineğini yok etmeyi hedefleyen deneyde başarı sağlandı

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"Asya Kaplanı" sivrisineğini yok etmeyi hedefleyen deneyde başarı sağlandı

Çin'de iki adada yürütülen deneylerde dünyanın en istilacı sivrisinek türlerinden birinin neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı bildirildi.

CNNInternational'ın haberine göre, Michigan Üniversitesinde görevli Çinli Profesör Şi Zhiyong liderliğindeki ekip, Guangcou kenti yakınında iki adada yürüttükleri çalışmada, "Asya Kaplanı" olarak anılan dişi ve erkek sivrisineklerin üreme kabiliyetini sınırlandırmanın yanı sıra dişiler, düşük seviyede radyasyonla sterilize edildi, erkeklere de Wolbachia bakterisi verildi.

Deney yapılan dişi ve erkek sivrisineklerin 2016 ve 2017'de üreme dönemlerinde doğaya salındığı, bölgede bulaşıcı hastalıkların yayılmasının ana nedenlerinden dişi sivrisinek nüfusunun yüzde 94, insanları sokma oranın da yüzde 97 azaldığı gözlendi.

Sivrisinek konusunda uzman çevre bilimci Peter Armbruster, çalışmanın, bugüne kadar sivrisineklerin inatçı üreme kabiliyetlerini hedef alan en başarılı deneme olduğunu söyledi.

İlaçlama ve yumurtalarını bırakacakları durgun suların ortadan kaldırılması gibi geleneksel kontrol yöntemleriyle Asya Kaplanı sivrisineklerinin sayısının azaltılmasının çok zor olduğu ifade ediliyor.

"Çok istilacı" olarak nitelendirilen türün, son 40 yılda Asya'dan neredeyse tüm kıtalara yayıldığı belirtiliyor.

"DÜNYADAKİ EN ÖLÜMCÜL HAYVANLARI" ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Asya Kaplanı sivrisineklerini, dang humması ve sıtma gibi hastalıkların hızla yayılmasına neden oldukları için "dünyadaki en ölümcül hayvanlar" arasında gösteriyor.

Tropik iklime sahip Guangcou'da 2014'te patlak veren dang humması salgınında 37 bin 350 kişi hastalanmıştı.

Filipinler'de de bu yılın ilk 6 ayında 456 kişinin dang hummasından hayatını kaybetmesi nedeniyle ulusal alarm ilan edilmişti.

Çalışmanın sonuçları, "International Journal of Science" dergisinde yayımlandı.

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