Astrofizikçi Yunan adasında kayboldu
Kıbrıs Rum asıllı İngiliz vatandaşı Astrofizikçi Natalie Christopher, sevgilisi ile birlikte Ege’deki İkarya Adası’ndaki tatilinde dağlık bir alanda kayboldu.
Erkek arkadaşının polise verdiği bilgiye göre 34 yaşındaki Christopher, dün sabah koşusu için otelden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kayıp haberi üzerine Yunanistan güvenlik güçleri bölgede arama başlattı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarına polisin yanı sıra askeri birlikler de katıldı. Yunan ve Rum medyası, Christopher’ın bulunması için vatandaşlara destek çağrısında bulundu.
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