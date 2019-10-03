Astım hastaları kılavuzu okumalı
Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi araştırmacıları, 2 bin 300 astım hastası üzerinde bir araştırma yaptı.
Sonuçta, astım hastalarının önemli bir kısmının soluk aldırma cihazlarını yanlış kullandığı ortaya çıktı. Hastaların yüzde 78’inin cihazı kullanım kılavuzuna uygun kullanmadığının görüldüğü araştırmaya göre, bunların yüzde 29’u da yanlış kullanıma bağlı yüksek dozda oral steroit alıyor ve bu da diyabet ve osteoporoz gibi rahatsızlıklara zemin hazırlıyor.
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