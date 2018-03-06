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    Astana zirvesi 16 Mart'ta

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları 16 Mart'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanacak.

    Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları toplantısının 16 Mart'ta yapılacağı belirtilerek, toplantıda katılımcıların bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını analiz edecekleri ve ortak adımları belirleyecekleri bildirildi.

    Dışişleri bakanları toplantısından bir gün önce teknik düzeyde bir toplantı yapılacağı, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıpların aranması konularının ele alınacağı kaydedildi.

    Açıklamada, "Dışişleri bakanları toplantısının gözlemci ülkeler ve Suriyeli tarafların katılımı olmadan yapılması planlanıyor." ifadesi yer aldı.  Açıklamada ayrıca, toplantıya Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın davet edileceği belirtildi.

    23-24 Ocak 2017'de başlatılan süreçte, garantör ülkeler toplantısı en son 21-22 Aralık'ta yapılmış, garantör ülkeler, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi, kayıpların kimlik tespiti ve UNESCO koruması altındaki tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi için çalışma grubu oluşturmuştu.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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