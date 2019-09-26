Astana üçlüsü New York’ta görüştü
SURİYE konusundaki Astana formatının garantörü olan İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, BM Genel Kurulu görüşmelerin sürdüğü New York’ta bir araya geldi. Taraflar görüşme sonrasında yayınladıkları ortak açıklamada Anayasa Komitesi’nin kurulmasının önemine işaret ederek, Komite’nin Cenevre’de ilk toplantısını düzenlemesine yardımcı olacaklarını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun toplantısının ardından ortak açıklama yayımlandı. Anayasa Komitesinin oluşturulmasından duyulan memnuniyete yer verilen açıklamada, “Suriye’deki taraflar ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile sürekli etkileşim yoluyla gerçekleştirilen Anayasa Komitesinin çalışmalarını destekleme konusundaki kararlılık dile getirildi” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca “Anayasa Komitesinin Cenevre’deki ilk oturumunun toplanmasına yardımcı olma konusunda anlaşıldı” denildi.
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