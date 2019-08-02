Astana üçlüsü Eylül'de buluşacak
Rusya, İran ve Türkiye arasında Suriye’de çözüm bulunması için yürütülen Astana sürecinin 13’üncü turu dün Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da başladı.
Görüşmelerin ilk günü heyetler arasında ikili temaslar halinde geçti. Görüşmelerde, Türkiye-Rusya-İran liderlerinin 11 Eylül’de Türkiye’de bir araya gelmeleri kararlaştırıldı. İdlib bölgesindeki durumun odakta olduğu toplantıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirveye hazırlık niteliğinde olduğu belirtildi.
Nursultan’da Rusya’yı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran’ı Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı, Şam rejimini Suriye BM temsilcisi Beşar Caferi, Suriye muhalefetini ise Ahmet Tuma temsil ediyor. BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in yardımcısı da toplantıda hazır bulundu. Görüşmelere ayrıca Irak ve Lübnan gözlemci olarak katılıyor.
İDLİB’DE ATEŞKES
Nursultan’da görüşmeler devam ederken, Suriye resmi haber ajansı SANA Esad rejiminin İdlib’de şartlı ateşkes ilan ettiğini bildirdi. Ajansın haberine göre, rejim askeri muhaliflerin ağır silahlarıyla birlikte İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmeleri şartıyla, dün gece yarısından itibaren ateşkesi kabul etti. Kararın ardından açıklamada bulunan Rus temsilci Aleksander Lavrentiyev, “Ateşkes ilanını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu, bölgedeki teröristlerin varlığına göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Şimdi sıra oradaki silahlı gruplarda. Ilımlı muhalefet orada bölgenin yalnızca yüzde 10’unu kontrol ediyor, kalanı aşırıcı ve silahlı grupların elinde” diye konuştu.
Öte yandan dün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’de rejim ve Rusya’nın gerginliğin azaltılması için imzalanan memoranduma rağmen devam eden saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacağını bildirdi. Suriye İnsan Hakları Ağı, bölgede 26 Nisan-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda 208’i çocuk toplam 781 sivilin öldüğünü duyurmuştu.
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