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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Astana üçlüsü Eylül'de buluşacak

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Astana üçlüsü Eylül'de buluşacak

Rusya, İran ve Türkiye arasında Suriye’de çözüm bulunması için yürütülen Astana sürecinin 13’üncü turu dün Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da başladı.

Görüşmelerin ilk günü heyetler arasında ikili temaslar halinde geçti. Görüşmelerde, Türkiye-Rusya-İran liderlerinin 11 Eylül’de Türkiye’de bir araya gelmeleri kararlaştırıldı. İdlib bölgesindeki durumun odakta olduğu toplantıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirveye hazırlık niteliğinde olduğu belirtildi.

Nursultan’da Rusya’yı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran’ı Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı, Şam rejimini Suriye BM temsilcisi Beşar Caferi, Suriye muhalefetini ise Ahmet Tuma temsil ediyor. BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in yardımcısı da toplantıda hazır bulundu. Görüşmelere ayrıca Irak ve Lübnan gözlemci olarak katılıyor.

İDLİB’DE ATEŞKES

Nursultan’da görüşmeler devam ederken, Suriye resmi haber ajansı SANA Esad rejiminin İdlib’de şartlı ateşkes ilan ettiğini bildirdi. Ajansın haberine göre, rejim askeri muhaliflerin ağır silahlarıyla birlikte İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmeleri şartıyla, dün gece yarısından itibaren ateşkesi kabul etti. Kararın ardından açıklamada bulunan Rus temsilci Aleksander Lavrentiyev, “Ateşkes ilanını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu, bölgedeki teröristlerin varlığına göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Şimdi sıra oradaki silahlı gruplarda. Ilımlı muhalefet orada bölgenin yalnızca yüzde 10’unu kontrol ediyor, kalanı aşırıcı ve silahlı grupların elinde” diye konuştu.

Öte yandan dün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’de rejim ve Rusya’nın gerginliğin azaltılması için imzalanan memoranduma rağmen devam eden saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacağını bildirdi. Suriye İnsan Hakları Ağı, bölgede 26 Nisan-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda 208’i çocuk toplam 781 sivilin öldüğünü duyurmuştu. 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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