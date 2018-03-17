Astana sürecine devam kararı
SURİYE’de içsavaş yedinci yılını geride bırakırken, siyasi çözüm öngören Astana zirvesinin 9’uncu turu dün gerçekleşti.
Üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif, en önemli konunun yeni Suriye anayasasını hazırlayacak komisyonun kurulması olduğunun altını çizdi. Sonuç bildirisinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) oluşumunun Suriye’de yok edilmesi kararlılığı da yer aldı. Lavrov, “Çözümü hızlandırmak için Rusya, İran ve Türkiye tarafından başlatılan Astana süreci verimli bir platform olduğunu kanıtlamıştır" dedi. Lavrov, İstanbul’da 4 Nisan’da yapılacak Rusya, İran ve Türkiye liderler zirvesinde, Suriye’deki durumun çözümü için yeni yaklaşımlar konusunda mutabakat sağlanacağını da duyurdu. Çavuşoğlu ise, “Suriye’deki teröristleri etkisiz hale getirmek için özellikle sivillerin de bulunduğu yerleşim birimlerinde farklı strateji uygulanması şart. Doğu Guta'da sivillerle teröristler arasında ayrım yapılmalı. Özellikle sivil halka insani yardım hususunda çok daha ciddi çalışmalar yapılmalı” dedi.
ÇAVUŞOĞLU: FETÖ’CÜ GİBİ GÖRDÜM SİZİ’
- Toplantıda yerel gazeteci olduğunu söyleyen bir şahıs Zeytin Dalı harekâtı için, “Bu operasyon Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi” diye sordu ve Türk diplomatların İsviçre’de FETÖ bağlantılı iki kişiyi kaçırma girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Biraz FETÖ’cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık” dedi.
DOĞU GUTA'DA KAN DİNMİYOR
Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Doğu Guta bölgesinde rejim ve müttefiklerinin bombardımanı devam ediyor. Rejimin savaş uçakları dün, Doğu Guta’da yer alan Kefer Batna beldesinde ana yoldaki bir pazar yerini bombaladı. Saldırıda en 67 sivil öldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ayrıca, Sakba'daki bir saldırıda ise en az 12 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda Rus uçaklarının yer aldığı iddiasını yalanladı. Öte yandan, Suriye ordusu, Doğu Guta'nın yaklaşık yüzde 70'inin kontrol altına alındığını duyururken, bölgeden bir günde 40 bin sivilin tahliye edildiği öğrenildi. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Hamurya kasabasının önceki gün rejimin kontrolüne geçmesinin ardından Şam güçlerinin 40 bin sivilin tahliyesine yardımcı olduğunu duyurdu.
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