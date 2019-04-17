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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
17.04.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

"Astana süreci çözüm için en uygun mekanizma"

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"Astana süreci çözüm için en uygun mekanizma"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana sürecinin Suriye meselesinde çalışmaya en uygun mekanizma olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile başkent Moskova'da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye Anayasa Komitesini Suriyelilerin oluşturması gerektiğini ifade eden Lavrov, "Suriye'de Anayasa Komitesi çok yakın zamanda kurulmalıdır. Arazideki durum bunu etkilemiyor. Arazide durum istikrarlı." dedi.

Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma temelinde, İdlib'deki terör probleminin çözülmesinin gerekliliğine işaret eden Lavrov, teröristlerin orada sonsuza kadar kalamayacağını vurguladı.

Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat'ın sol yakasındaki problemlerin çözülmesi için rejimin bölgedeki kontrolü yeniden sağlaması, Kürtlerle diyalog ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun olarak Suriye sınırında güvenliğin sağlanmasının öncelikli iş olduğunu söyledi.

Astana sürecinin Suriye'de çözüm için en uygun mekanizma olduğunun altını çizen Lavrov, "Astana süreci, Suriye meselesinde ilerlemeyi mümkün kılan, arazide terörle mücadelede, insani durumu hafifletecek, genel siyasi meselelerde çalışmaya uygun tek mekanizmadır." ifadesini kullandı.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda bir araya gelmelerine ilişkin, "Hem Bakü hem de Erivan'ın bu sefer anlaşmaların kağıt üzerinde kalmamasını sağlamakla ilgilendiğine inanmak için sebeplerim var." şeklinde konuştu.

TürkAkım'ın Avrupa'ya uzatılması konusunun da Sırp mevkidaşı ile görüşmesinde gündeme geldiğini aktaran Lavrov, TürkAkım projesinin hayata geçirilmesi ve Sırbistan dahil olmak üzere Avrupa'ya uzatılmasıyla ilgili müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

TürkAkım'ın Sırbistan'a uzatılmasıyla ilgili olarak Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, "Biz Bulgar kesiminin inşasının tamamlanmasını beklemeyeceğiz. Biz TürkAkım'ın Sırp kısmının inşaatına artık başladık." dedi.

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