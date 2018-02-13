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    Assange'a kötü haber! İade riski

    AA
    13.02.2018 - 19:13 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ülkede hakkında verilen yakalama kararına yönelik yaptığı itirazını reddetti.

    Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada Yargıç Emma Arbuthnot, Assange hakkındaki yakalama emrinin devam etmesine karar verdi.
    Mahkeme, Assange'ın kefaletle serbest bırakılmış olmasına karşın mahkeme huzuruna gelmemesinden dolayı suç işlediğine hükmederek, hakkındaki yakalama emrinin devam ettiğini bildirdi.

    İADE EDİLME RİSKİ

    Assange'ın hukuk ekibi geçen hafta görülen duruşmada, 46 yaşındaki Avustralya vatandaşının "özel durumunu" öne sürerek yakalama kararının kaldırılması talebinde bulunmuştu.

    Avukatlar, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, müvekkillerinin ülke topraklarında ABD'ye iade emri olup olmadığını şu aşamada ne teyit ne de reddetiğini belirterek, Assange'ın ABD'ye iade edilme riski ile karşı karşıya bulunduğunu belirtiyor.

    İngiltere, Assange'a, ABD'ye iade edilmeyeceğinin garantisini vermeyi reddediyor. Bu nedenle Assange, elçilikten çıkması halinde İngiliz yetkililer tarafından ABD makamlarına teslim edilmekten korkuyor.

    TECAVÜZ SUÇLAMASI

    İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. ?
    İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Assange'ın avukatları, İsveç'teki davaların düşmesinin ardından İngiltere'deki yakalama emrinin işlevini ve amacını kaybettiğini savunuyor.

    Aralık ayında Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve son olarak geçen ay vatandaşlık vermişti.
    İngiltere ise Assange'a diplomatik statü isteyen Ekvador'un talebini geri çevirmişti. 

    Etiketler: assange , ingiltere , abd , wikileaks
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