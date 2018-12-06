Assange cephesinden ilk yorum
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, "İngiltere, (Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu) Julian Assange'a büyükelçilikten ayrılabileceği konusunda garanti verdi" dedi. Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack ise "Ölüm cezası masada olmadıkça Assange'ın kovuşturmadan korkmasına gerek olmadığı iddiası çok açık bir şekilde yanlıştır." dedi.
Moreno, bir radyo programında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin "Assange'ın büyükelçilikten ayrılsa da başka bir ülkeye iade edilmeyeceği konusunda" garanti verdiğini söyledi.
Moreno, Assange'ın hukuk ekibinin konu üzerinde çalıştığını ifade etti.
AVUKATINDAN YANIT
İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuşan Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack, Moreno'nun İngiltere'nin Assange'ın büyükelçilikten ayrılsa da hayatının tehlikeye gireceği başka bir ülkeye iade edilmeyeceği konusunda garanti verdiği şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.
"Ölüm cezası masada olmadıkça Assange'ın kovuşturmadan korkmasına gerek olmadığı iddiası çok açık bir şekilde yanlıştır." ifadesini kullanan Pollack, "Hiç kimse doğru bilgileri yayımladığı için suçlanamamalı. ABD'de Assange hakkında bu türden suçlamalarda bulunulduğuna göre, Ekvador kendisine sığınak sağlamayı sürdürmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
TECAVÜZ SUÇLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den bu yana Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.
İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.
Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve kendisine vatandaşlık vermişti.
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