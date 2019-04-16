Assange bu fotoğraf yüzünden mi gitti
GİZLİ belgeleri sızdıran WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın (47) yedi yıldır sığınmacı olarak kaldığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nden geçen perşembe günü İngiltere polisine teslim edilmesinin yankıları sürüyor.
Amerikan New York Post gazetesi, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun bir otel odasında yatağının yanına kurulmuş istakozlu yemek masasının başında çekilmiş fotoğrafının sızdırılması üzerine Assange’ın siyasi sığınma hakkının kaldırıldığını öne sürdü. NYP’ye göre Moreno, fotoğrafın sızmasından WikiLeaks’i sorumlu tutuyor. Moreno’ya yakın bir kaynak NYP’ye yaptığı açıklamada “Devlet Başkanı sakin biri. Ama öfkelendiği zaman, çok kararlı davranabiliyor” dedi.
CASUS MERKEZİ GİBİ
Ekvador Devlet Başkanı Moreno ise İngiliz Guardian gazetesine konuşarak Assange’ın teslim edilmesini savundu. Moreno, Assange’ın Londra Büyükelçiliği’ni bir casusluk merkezine dönüştürmeye çalıştığını öne sürdü. 2017’de göreve başlayan Moreno, “Evimizin bir casusluk merkezine dönüşmesine izin veremeyiz” diyerek atılan adımın uluslararası yasalara uygun olduğunu savundu. Assange’ın ABD’nin siber korsanlık suçlaması çerçevesinde gözaltına alındığı açıklanmıştı. Assange, İsveç’te iki kadına tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, WikiLeaks’in gizli belgelerini sızdırmasından ötürü ABD’ye teslim edilebileceği korkusuyla büyükelçiliğe sığınmıştı.
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