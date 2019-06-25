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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İlker SEZER
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Asrın planına büyük öfke

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Asrın planına büyük öfke

ABD Başkanı Trump’ın göreve gelmesinden hemen sonra hazırlanmaya başlanan İsrail-Filistin barış planının ilk ayağı bugün Bahreyn’de açıklanıyor. Filistin Devlet Başkanı Abbas, ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye adlandırılan plana “Filistin, Trump’ın damadının kölesi değil” diye tepki gösterirken dün Filistin’de ABD karşıtı eylemler düzenlendi.

TRUMP’ın Ortadoğu’ya barış getireceğini öne sürdüğü ‘Yüzyılın Planı’nın ilk ayağı bugün dünya sahnesine çıkıyor. Manama’da düzenlenen “Refah için Barış” adlı ekonomik çalıştayda sunulacak planın ilk ayağında İsrail-Filistin meselesinin ekonomik çözümü ele alınıyor. Plan hakkında birkaç gün önce açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, plan içinde Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu ve Batı Şeria ile Gazze’yi bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridorunun inşaatının olduğunu söylemişti. Planın ilk ayağının Kudüs’ün statüsü, Filistin’in sınırları, Filistinli göçmenlerin geri dönüş hakkı gibi krizin kaynağındaki konuları ele almayarak altyapı ve yatırım projelerine yer vermesi Ortadoğu ülkeleri tarafından büyük bir çekinceyle karşılanıyor.

DOĞU KUDÜS YOK

Ekonomik planda Batı Şeria ve Gazze’ye yönelik yatırım planları bulunurken, Filistin cephesinin başkent olarak kabul ettiği Doğu Kudüs’ün isminin anılmaması oldukça dikkat çekici. Kushner’in planı uyarınca, donör ülkelerin ve yatırımcıların toplamda 50 milyar dolar toplaması gerekiyor. Bu paranın 28 milyar dolarının Batı Şeria ve Gazze’ye gitmesi, 7.5 milyar doların Ürdün’e, 9 milyar doların Mısır’a, 6 milyar doların ise Lübnan’a dağıtılması planlanıyor. Filistin yönetimi, ABD’nin barış planı ‘Filistin’i satın almak’ olarak nitelendiriyor. Dün, İsrail yanlısı görülen plana karşı Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da gösteriler düzenlendi.

‘GERÇEĞİ ANLAMIYOR’

Uluslararası Af Örgütü’nün ‘70 Yıllık Yurtsuzluk: Filistinli Mülteciler ve Geri Dönüş Hakkı’ paneli için İstanbul’a gelen Georgetown Üniversitesi’nden Francesca Albanese, ABD’nin ‘Yüzyılın Barışı’ planında ekonomik projeleri öne alıp, kritik siyasi meseleleri arka plana atarak İsrail-Filistin meselesini çözmesinin mümkün olmadığını söyledi. ABD’nin Filistin meselesinde sahadaki gerçekliği anlamadığını söyleyen Albanese, İsrail’in işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etmeyerek uluslararası hukukun en temel prensiplerinden birini ihlal ettiğini, uluslararası hukuka dayanmayan bir plan ile bölgede barışın sağlanmasının mümkün olmadığını söyledi. Albanese’ye göre, ABD, Filistinli mülteciler ve geri dönüş hakkı konusunda sorumluluk alabilecek bir siyasi iradeye sahip değil. Filistin konusunda barışın uluslararası hukuk ihlalleri tarafından esir alındığını söyleyen uluslararası hukuk uzmanı, İsrail’in dünyadaki en uzun süreli işgali sürdüğünü ve ekonomik fırsatların barışın yerini alacak bir argüman olarak düşünülemeyeceğini söyledi.

Asrın planına büyük öfke

OBAMA YÖNETİMİ SUNMUŞTU

Reuters haber ajansına konuşan İsrailli eski barış müzakerecisi Şaul Arieli, JaredKushner’in planını “Bu projelerin büyük kısmı hâlihazırda Obama yönetimi tarafından sunulmuştu” ifadesiyle değerlendirdi. Reuters haber ajansına konuşan Kushner ise barış planını üreten kadronun geçmişteki barış girişimlerinin neden başarısız olduğuna yönelik bir inceleme yaptığını, başarısız projeleri eleyerek başarılı bölümleri kapsama aldığını söylemişti. 

ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner ve ekibi iki yıldır planın detaylarını sır gibi saklamıştı. Washington Post gazetesi hiçbir Filistinli yetkililerin katılmama kararı aldığı ve İsrailli yetkililerin katılımının ise beklenmediği konferansın umut vermediğini yazdı. ABD’li yetkililer planın başarısız olmasını anlayacaklarını söylemişlerdi.

BÖLGEDEN TEPKİLER

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD’nin Filistin halkını sadece ‘bir grup insan’ olarak gördüğünü söyleyerek, “Filistinliler Kushner’in kölesi değil” ifadesini kullandı.

Hamas, ABD’nin, ‘Filistin halkının para karşılığında haklarından vazgeçeceği’ vehminde yanıldığını bildirdi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri “Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir” dedi.

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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