Aslanlar bile şaştı bu işe
ABD’nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir kadın, aslanların tutulduğu bölüme girip dans etti.
Sosyal medyada görüntüleri büyük ilgi çeken ‘aslan yürekli’ bu kadının kimliği açıklanmadı. Bir hayvanat bahçesi yetkilisi, kadının aslanların bölmesine izinsiz girdiğini ve yaptığının son derece tehlikeli olduğunu açıkladı. Polis olayla ilgili yasal işlem yapmadı. Hayvanat bahçesi yönetimi ise soruşturma talep etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle