Aşkı bulmak için 80 bin lira ödedi, hayalleri suya düştü
47 yaşındaki Tereza Burki, doğru erkeği bulabilmek için bir Londra'daki çöpçatanlık ajansına 80 bin lira ödeme yaptı.
Doğru erkeği ödeme yaptığı ajans sayesinde bulacağına inanan Tereza hayatının şokunu yaşadı.
Tereza'ya binlerce erkek aday önereceğini belirten ajansın kataloğunda yalnızca 100 erkek bulunuyordu.
Tereza, istediği kriterde erkek aday sunamayan ajanstan parasını geri istedi.
Ajans 80 bin lirayı geri ödemeyi reddetti.
Tereza, hayatının aşkını bulma ümidiyle çıktığı yolda kendisini mahkeme kapısında buldu.
Ajansa dava açan 47 yaşındaki kadını mahkeme haklı buldu ve 80 bin liranın geri ödenmesi yönünde karar verdi.
Potansiyel erkek arkadaşı ile Karayipler'de tatile çıkmak, lüks ve ihtişam içinde yaşamak isteyen Tereza bu olayın kendisine bir ders olduğunu söyledi.
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