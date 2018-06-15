Askerler Menbiç konusunda anlaştı

TÜRKİYE ve ABD Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo arasında 4 Haziran’da Washington’da yapılan görüşmede üzerindeki anlaştıkları Menbiç yol haritasının uygulanmasında iki ülke askeri makamları da mutabık kaldı. Bu mutabakata göre terör örgütü YPG, Menbiç’ten Türk ve ABD askerleri gözetiminde 4 Temmuz’dan itibaren çekilmeye başlayacak. Çekilme ve yeni yerel yönetimin kurulması dahil tüm süreç 90 gün içinde tamamlanacak.

Çavuşoğlu ile Pompeo buluşmasında varılan uzlaşı sonucu, Türkiye ve ABD askeri yetkilileri “Menbiç yol haritası ve güvenlik prensiplerini” ayrıntılı şekilde görüşmek ve değerlendirmek üzere 12 ve 13 Haziran’da Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı karargahında biraraya geldi. Askeri makamlar, Ankara ve Washington ile irtibat halinde kalınarak sürdürülen görüşmeler sonucu, YPG terör örgütü unsurlarının Menbiç’ten çıkartılması ve bu işlemin askeri gözetiminin Türk ve ABD askerlerince birlikte yapılması ve bu mutabakatın üst makamların onayına sunulması için anlaştı.

EŞZAMANLI AÇIKLAMA

Askeri yetkililer arasında mutabakata varıldığı Genelkurmay Başkanlığı ile ABD Avrupa Komutanlığı’ndan yapılan eşzamanlı açıklamayla duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) resmi Twitter hesabından, “Daha önce mutabık kalınmış Münbiç (Menbiç) Yol Haritası ve Münbiç (Menbiç) Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargahı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç (Menbiç) Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır” açıklamasını yaptı.

Bu mutabakatla Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde kararlaştırılan askeri heyetler arasında 10 gün içerisinde ilk görüşmenin tamamlanması maddesi geride kalmış oldu. Askerlerin mutabakatını üst makamlar da uygun bulduktan sonra, 90 gün içinde Menbiç’teki YPG varlığı ortadan kalkmış olacak ve 2012’den önceki demografik yapı gözetilerek yeni yerel yönetim kurulacak.

İKİ KOMUTAN GÖRÜŞTÜ

Askeri yetkililer arasında mutabakata varıldığının duyurulmasından kısa süre önce de, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile önceki gün bir telefon görüşmesi yaptığı ve iki komutanın “Suriye’nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç (Menbiç) Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulundukları” bildirildi.

CANİKLİ AYRINTIYI AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel’de son NATO Savunma Bakanları toplantısında Amerikalı mevkidaşı James Mattis ile görüşmesinde Menbiç konusunda ABD ile belirlenen yol haritasının gecikme ve oyalama olmadan planlandığı gibi yürütülmesinde anlaştıklarını duyurmuştu. Mutabakatın iki ana unsuru olduğuna dikkat çeken Canikli, şu ayrıntıyı vermişti: “Bunlardan bir tanesi YPG/PYD terör örgütünün unsurları Menbiç’ten çıkartılacak. İkincisi de bu işlemin askeri gözetimi, yürütülmesi Amerikan ve Türk askerleri tarafından birlikte yapılacak. Yani sadece gözlem değil, bunu sağlayacak olan devriye görevleri de Amerikan kuvvetleri ve Türk kuvvetleri tarafından birlikte yapılacak. Suriye iç savaşı başlamadan önceki demografik yapıya uygun ve onu yansıtacak şekilde yerel yönetimler oluşturulacak. Yerel yönetimde yer alacaklar da yine Amerika ve Türkiye tarafından birlikte belirlenecek. Orada herkes tekrar yerli yerine gelecek. Öncelikle Menbiç’ten Türkiye’ye göç etmiş Suriyelilerin o topraklara döndürülmesi bizim açımızdan son derece önemli. Orada güvenlik sağlandıktan sonra, PYD/YPG Menbiç’ten çıkartıldıktan ve yerel yönetimler demografik yapıyla uyumlu şekilde oluşturulduktan sonra da çok hızla Türkiye’deki ve diğer bölgelerdeki Menbiçliler o topraklara dönecek ve o şekilde hayatlarını devam ettirecekler.”

SÖZDE DANIŞMANLAR ÇEKİLDİ

ÇAVUŞOĞLU ile Pompeo arasındaki görüşme sonrası Reuters haber ajansı, YPG’nin ‘askeri danışmanlar’ diye adlandırdığı teröristleri Menbiç’ten çektiğini öne sürmüştü. Çavuşoğlu, mutabakatta teröristlerin çekilme sürecinde üçüncü bir ülkenin rol almayacağını belirterek, “YPG Menbiç’ten çekilirken ABD’nin verdiği silahlar geri alınacak” demişti.