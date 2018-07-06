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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriKraliçe kışlayı ziyaret etti! Askerlerin cinsel ilişki videosu ortaya çıkınca...
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Dünya
06.07.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Kraliçe kışlayı ziyaret etti! Askerlerin cinsel ilişki videosu ortaya çıkınca...

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Kraliçe kışlayı ziyaret etti! Askerlerin cinsel ilişki videosu ortaya çıkınca...

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada seks partisi verildiğini gösteren görüntü ülkeyi karıştırdı. Skandala ilişkin video Kraliçe'nin kışlayı ziyaret ettiği dakikalarda paylaşıldı.

İngiltere’deki 'The Dragoon Guards Leuchars Station' (Dragon Muhafızları Leuchars İstasyonu) askeri birliğinde çarpıcı bir skandal yaşandı. Olay incelenirken askeri birlik Kraliçe Elizabeth'i ağırladı. Ziyaret ve skandal İngiltere gündemine bomba gibi düştü.

Askerler tarafından gerçekleştirilen skandalın görüntüleri WhatsApp aracılıyla tüm askeriyeye yayıldı. Görüntülerde 4 asker ve bir kadın yer alıyordu. Askerler çıplak ve sarhoştu. Kadının ise bir seks işçisi olduğu iddia edildi. Video, birlikteki diğer askerler tarafından kaydedildi.

Kraliçe kışlayı ziyaret etti Askerlerin cinsel ilişki videosu ortaya çıkınca...

Askerlerin hafta sonu eğlencesine çıktığı ve sarhoş olduğu iddia edildi. Sarhoşluğun cesareti ile kadını gizlice birliğe soktular. Diğerleri müzik ile eğlenmeye devam ederken 4 adam ile kadın soyunmaya ve birlikte olmaya başladılar. Askerler telefonları ile onları çekerken bu 5 kişiye cesaret verdikleri ve kendi aralarında tartıştıkları, arka plandaki müziğe rağmen, videoda duyulabiliyor.

Kraliçe kışlayı ziyaret etti Askerlerin cinsel ilişki videosu ortaya çıkınca...

Videodaki askerlerin kimlikleri tanımlandı. Bir söylentiye göre, askerler dün gece birlikten atıldı. Bir başka söylentiye göre ise, askerler gözaltındalar. Söylentilerin çıkma sebebi ise Kraliçe II. Elizabeth’in birliğe ziyareti sırasında o askerlerin orada bulunmaması.

Kraliçe II. Elizabeth, askeri birliği bugün ziyaret etti. Geçen haftalardaki hastalık durumundan dolayı yapamadığı ziyaretleri bu hafta seri bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Bugün ise The Dragoon Guards’ Leuchars Station’ı ziyaret eden Kraliçe, askerler tarafından selamlandığı geçitten sonra, birliğin başındakiler ile görüştü. Kraliçenin skandaldan haberi olup olmadığı bilinmiyor.

Kraliçe kışlayı ziyaret etti Askerlerin cinsel ilişki videosu ortaya çıkınca...

Skandal açığa çıktıktan sonra, polisler tarafından herhangi bir suçun işlenip işlenmediğine dair olay incelenmeye başlandı. Polislere askerlerin de yardım ettiği öğrenildi. Polislerin incelemesi bittikten askerler incelemenin başına geçecek.

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