‘Asker çekmeyeceğiz’
ABD, Güney Kore’nin ülkedeki ABD askerlerinin masrafları için gereken parayı ödememesi durumunda ülkeden 4 bin askeri çekeceği iddiasını yalanladı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper Vietnam’a düzenlediği ziyareti sırasında “Bunu hiç duymadım. Bu yanlış, hatalı ve abartılı haberleri medyada devamlı okuyorum” diyerek iddialardan haberdar olmadığını dile getirdi. Görüşmelerin sekteye uğraması durumunda ABD kuvvetlerinin Güney Kore yarımadasından çekilme tehdidinin olup olmadığı sorusuna ise “Müttefiklerimizi bu şekilde tehdit etmiyoruz” cevabını verdi. ABD’nin ülkedeki 28 bin 500 Amerikan askeri için yıllık yaklaşık 1 milyar dolar yerine 5 milyar dolar istemesinin ardından, Seul yönetimi tutarı yüksek bulup talebi reddetmişti. Öte yandan ABD, Japonya’dan da kendisine ödenen parayı arttırmasını talep ediyor. Trump’ın 54 bin ABD askerinin bulunduğu Japonya’dan yıllık 8 milyar dolar istediği öne sürülüyor.
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