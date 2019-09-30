‘Aşk skandalı’nın geçmişi de varmış
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ‘yasak aşkı’, başını ağrıtmaya devam ediyor.
Başbakan Johnson ile ABD’li iş kadını Jennifer Arcuri’nin adlarının karıştığı skandal hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Times gazetesi, Londra Belediye Başkanlığı döneminde, Arcuri’nin şirketine kamuya ait bütçeden fon sağladığı iddia edilen Johnson’ın ünlü iş kadını ile geçmişte de beraber olduğunu iddia etti. Habere göre Arcuri, Johnson ile yaşadığı ilişkiyi geçmişte yakın çevresine anlattı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle