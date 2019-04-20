Aşk dedikodusu dostluğu bitirdi
İngiliz kraliyet ailesine yönelik dedikodulara, Prens Willliam’ın eşi Kate Middleton’ı aldattığı söylentileri de eklendi. Prens ve Düşes, bu dedikodulara son vermek için yakın arkadaşları olan bir çiftle görüşmeye son verdi.
İngİlİz kraliyet ailesinin iki numaralı vârisi Prens William’ın, eşi Kate Middleton’ı üçüncü bebekleri Louis’ye hamileyken aldattığı öne sürüldü. Prens William’ın ilişkisinin olduğu iddia edilen kadının, komşuları Cholmondeley ailesinden Rose Hanbury olduğu belirtiliyor. 58 yaşındaki yönetmen eşi David Rocksavage’dan 3 çocuğu olan 35 yaşındaki Hanbury’nin, Middleton ile çok yakın arkadaş olduğu ve iki çiftin sık sık bir araya geldikleri biliniyor.
KATE-WILLIAM ÇİFTİNE KOMŞU
Kensington Sarayı, İngiliz basınında yayınlanan aldatma iddialarını reddederken Prens William da iddialara yönelik hukuki süreci başlattı. Ayrıca Kate ve William çifti, dedikodulara son vermek için Rose Hanbury ve David Rocksavage ile görüşmeyi kesti. İngiltere’nin aristokrat ailelerinden birinin kızı olan Rose Hanbury, ailesiyle birlikte Prens William ve Kate Middleton çiftine 6 kilometre mesafedeki Houghton Hall’da yaşıyor. Houghton Hall, 1720 yılında Norfolk’ta İngiltere’nin ilk başbakanı Sir Robert Walpole’nın kır evi olarak inşa edildi. Malikânenin çok büyük olması nedeniyle, çocukların bir odadan bir odaya gitmek için kaykay kullandığı belirtiliyor.
MIDDLETON VE HANBURY YAKIN ARKADAŞTI
Prens William ve Kate Middleton, kendilerine çok yakın mesafede yaşayan Rose Hanbury-David Rocksavage çiftiyle sık sık görüşüyordu.
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