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    Asit kurbanı genç kadının çilesi bitmiyor

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Hannover kentinde yaşayan 29 yaşındaki Vanessa Münstermann iki yıl önce eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı. Yüzünün bir tarafı yanan genç kadının tedavisi sürerken saldırı nedeniyle hapiste olan Daniel F.’nin tehditlerinin sürdüğü ortaya çıktı.

    15 Şubat 2016 tarihinde Vanessa Münstermann, köpeğini gezdirmeye çıktığında başına geleceklerden haberdar değildi. 33 yaşındaki erkek arkadaşı Daniel F. ile kavgalı ayrılmışlardı. Çalılıkların arkasına gizlenen eski erkek arkadaşı Daniel F.’nin birden önüne çıkıp yüzüne asit atmasıyla bir anda hayatı karardı.

    Asit kurbanı genç kadının çilesi bitmiyor
    Vanessa'nın saldırıdan önceki görünüşü.

    Saldırıda sanayi borularını temizlemek için kullanılan bir asit kullanılmıştı. Saldırıda Vanessa’nın yüzünün sol yanı yandı, gözü görme yetisini kaybetti. Daniel F. ise kasten adam yaralamak suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Asit kurbanı genç kadının çilesi bitmiyor

    DERNEK KURDU

    Münstermann bir yandan tedavi olurken öte yandan da benzer saldırılara hedef olmuş kişileri bir araya getirecek bir dernek kurdu. Genç kadın normal hayata geri dönerken bu konudaki toplumsal bilincin oluşması için de uğraş vermek istiyordu.

    Asit kurbanı genç kadının çilesi bitmiyor

    TEHDİT MEKTUBU

    Ancak saldırgan Daniel F.’nin hapiste olmasına rağmen genç kadını rahat bırakmadığı anlaşılıyor. Son olarak Noel döneminde Daniel F.’den bir tehdit mektubu aldığını bununla polise başvurduğunu belirten genç kadın, “Burada yazanların ifade beyanı olduğu, suç teşkil edecek bir unsur olmadığını söylediler” diyor.

    Ancak Vanessa Münstermann, bu tür saldırılara karşı faaliyet yürütmeye kararlı. Bu nedenle benzer saldırılara hedef olmuş kurbanlarla birlikte 18 Şubat’ta bir eylem yapmaya hazırlanıyorlar.

    Etiketler: asit , almanya , genç kadın , eski sevgilisi
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