Asit kurbanı genç kadının çilesi bitmiyor

15 Şubat 2016 tarihinde Vanessa Münstermann, köpeğini gezdirmeye çıktığında başına geleceklerden haberdar değildi. 33 yaşındaki erkek arkadaşı Daniel F. ile kavgalı ayrılmışlardı. Çalılıkların arkasına gizlenen eski erkek arkadaşı Daniel F.’nin birden önüne çıkıp yüzüne asit atmasıyla bir anda hayatı karardı.



Vanessa'nın saldırıdan önceki görünüşü.

Saldırıda sanayi borularını temizlemek için kullanılan bir asit kullanılmıştı. Saldırıda Vanessa’nın yüzünün sol yanı yandı, gözü görme yetisini kaybetti. Daniel F. ise kasten adam yaralamak suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DERNEK KURDU

Münstermann bir yandan tedavi olurken öte yandan da benzer saldırılara hedef olmuş kişileri bir araya getirecek bir dernek kurdu. Genç kadın normal hayata geri dönerken bu konudaki toplumsal bilincin oluşması için de uğraş vermek istiyordu.

TEHDİT MEKTUBU

Ancak saldırgan Daniel F.’nin hapiste olmasına rağmen genç kadını rahat bırakmadığı anlaşılıyor. Son olarak Noel döneminde Daniel F.’den bir tehdit mektubu aldığını bununla polise başvurduğunu belirten genç kadın, “Burada yazanların ifade beyanı olduğu, suç teşkil edecek bir unsur olmadığını söylediler” diyor.

Ancak Vanessa Münstermann, bu tür saldırılara karşı faaliyet yürütmeye kararlı. Bu nedenle benzer saldırılara hedef olmuş kurbanlarla birlikte 18 Şubat’ta bir eylem yapmaya hazırlanıyorlar.