Aşırı yükten battı
Karadeniz’de önceki gün Romanya’dan Suudi Arabistan’a giden koyun dolu yük gemisinin alabora olması üzerine “Animals International” adlı hayvan hakları örgütü, geminin aşırı yüklü olduğunu öne sürdü.
Queen Hind adlı yük gemisinde geçen aralık ayında da motor arızası yaşandığı belirtildi. Romanya Canlı Hayvan Yetiştiricileri ve İhracatçıları Birliği “Facia hepimizi şoke etti. Hayvanlarımızı uzun mesafe yolculuklarda canlı tutamıyorsak ihracatını tamamen yasaklamalıyız” dedi. Gemide bulunan 14 bin 600 koyundan 32’si sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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