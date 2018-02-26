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    Aşırı soğuk hava zirvede dip yaptı

    İHA
    26.02.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Almanya 2012 yılından bu yana en soğuk Şubat ayını yaşıyor. Almanya’nın en yüksek yeri olan Zugspitze’de hava sıcaklığı eksi 27 derece ölçülürken, hafta boyunca Almanya’nın genelinde eksi 20 derecelerin yaşanacağı uyarısı yapıldı.

    ALMANYA meteoroloji servisi, hafta boyunca ülke genelinde kar yağışı, dondurucu hava, rüzgar ve buzlanma olaylarının yaşanacağını duyurarak dikkatli olunması istedi.
    Bahar başlangıcına dondurucu havalarla giren Avrupa kıtasında donma tehlikesi bulunduğuna dikkati çeken meteoroloji kurumundan Dominik Jung, açık havada koruma olmadan yarım saatte donma tehlikesinin olduğunu, bulun için evsizlerin daha güvenli yerlerde gecelemesini önerdi.
    Almanya’nın kuzeyinde kar yağışı ve buzlanma olacağı ve güneyde ise kesici rüzgar ve donma tehlikesine karşı dikkatle olunması tavsiye edildi.

    Etiketler: soğuk hava , Almanya , avrupadan haberler
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