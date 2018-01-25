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    Aşırı sağcı FPÖ’nün skandalları bitmiyor

    BERLİN
    25.01.2018 - 17:47 | Son Güncelleme:

    Avusturya’da yeni kurulan Başbakan Sebastian Kurz hükümetinin ortağı aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ) üst düzey yöneticilerinin neonazi bağlantılarına yenileri eklendi.

    PAZAR günü Aşağı Avusturya’da eyalet seçimleri yapılacak. Aşırı sağcı FPÖ’nün listebaşı adayı Udo Landbauer, aşırı sağcı Germania derneğinin başkan yardımcısı. Üniversite öğrencilerinin üye olduğu derneğin marş defterinde, Nazi dönemini öven ve Hitler’in gizli ordusuyla ilgili, “SS’lere girmek istiyoruz” sözleri içeren marşlar çıktı.

    Aşırı sağcı parti FPÖ ile yeni hükümet kuran Başbakan Sebastian Kurz, bu marşların ırkçı olduğunu ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. FPÖ Lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin de gençlik döneminde Alman neonazilerin gösterilerine katıldığı, kamplarda askeri eğitim aldığı ortaya çıkmıştı.
    FPÖ’nün Flachgau teşkilatındaki bir yöneticisinin de özel arabasına, neonaziler arasında ‘Yaşasın Hitler’ anlamına gelen 88 rakamını taktırdığı belirlendi.
    Yeşiller eyalet milletvekili Simon Heilig Hofbauer, bu rakamı FPÖ yöneticisinin kendi özel arzusuyla aldığını söyledi ve olayın açıklık kazanmasını istedi.

    Etiketler: Avrupa'dan haberler , avrupa haberleri , haber , haberler
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