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    Aşırı sağa karşı ikinci protesto: 7 yaralı

    AA
    17.02.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:

    İtalya’nın Bologna kentinde polis ve aşırı sağcı ‘Forza Nuova’ mitingini protesto eden eylemciler arasında akşam saatlerinde yaşanan ikinci arbedede 6 kişi ve 1 polis yaralandı.

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    • Aşırı sağa karşı ikinci protesto: 7 yaralı
    • Aşırı sağa karşı ikinci protesto: 7 yaralı
    • Aşırı sağa karşı ikinci protesto: 7 yaralı
    • Aşırı sağa karşı ikinci protesto: 7 yaralı

    La Repubblica’nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Bologna şehrinde bin aşırı sağ karşıtı eylemci, aşırı sağcı Forza Nuova’nın miting yaptığı Galvani Meydanı’na (Piazza Galvani) girmek istedi. Alanı çevreleyen polisle karşı karşıya gelen grup arasında aynı gün içinde ikinci arbede çıktı. Polis, mitingin yapıldığı alana girmek isteyen eylemcilere tazyikli su, cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler ise fişek ve şişe atarak karşılık verdi. Yaşanan arbedede 6 eylemci ve 1 polis yaralandı.
    Şehirde yerel saatle 14.00 sularında polis ve aşırı sağ karşıtı eylemciler arasında bir arbede daha yaşanmıştı.
    Nuova’nın miting gerçekleştireceği meydanda oturma eylemi yapmaya çalışan yaklaşık 100 göstericiye polis copla müdahale etmişti. Çıkan arbedede 4 kişi ve 1 polis memuru yaralanmıştı.
    Ülkede 4 Mart’ta yapılacak genel seçimde de yarışacak Forza Nuova, 3 Şubat’ta Afrikalılara yönelik ırkçı saldırı düzenleyerek 8 kişiyi yaralayan Luca Traini’yi ‘kahraman’ ilan etmişti.

    Etiketler: avrupadan haberler , Italya , forza nuova , Aşırı sağ , Protesto
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