 Aşırı sağ korkusu İtalyanları sokağa döktü

ULUSAL İtalya Partizanlar Birliği (ANPI), İtalya’nın başkenti Roma’da “faşizm ve ırkçılık karşıtı” gösteri yaptı. Gösteriye, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Demokrat Parti (PD) lideri Matteo Renzi, Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, Senato Başkanı Pietro Grasso, PD’nin ilk lideri Walter Veltroni, Adalet Bakanı Andrea Orlando, Savunma Bakanı Roberta Pinotti, Tarım Politikaları Bakanı Maurizio Martina, Eğitim Bakanı Valeria Fedeli’nin yanı sıra ANPI üyeleri, işçi sendikaları ve birçok belediyeden yetkili kişiler katıldı.

Başbakan Gentiloni eyleme ilişkin, “Bu gösteri güzel, anayasal bir mesaj veriyor. Yağmurlu bir günde bile İtalya’nın çeşitli yerlerinden gelen bu kadar çok insanın kararlılığı güven verici” dedi.

PD lideri Renzi de partisinin tüm temsilcileriyle birlikte bu gösteriye katıldıklarını belirterek, “Şiddet kültürüyle birlikte savaşmak gerekiyor” diye konuştu.

‘BİRLİKTE YAŞAM’ İSTEDİLER

“Faşizm, ırkçılık bir daha asla” sloganı altında gerçekleşen protestoda katılımcılar “Faşizm bir daha asla, ırkçılık bir daha asla. Demokrasi, dayanışma ve birlikte yaşama” yazılı büyük pankartların yanı sıra “İtalya’yı tekrar anti-faşist yapın”, “Burada tek bir ırk var, o da insan”, “Şimdi ve daima direniş” gibi dövizler de taşıdı.

Binlerce gösterici, faşizm ve ırkçılığa karşı Cumhuriyet Meydanı’ndan (Piazza della Repubblica) Halk Meydanı’na (Piazza del Popolo) yürüyüş gerçekleştirdi.

POLİS COPLA MÜDAHALE ETTİ

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano’da bir grup, aşırı sağcı CasaPound partisinin şehirde yapacağı seçim mitingini protesto etti. Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

Cumartesi sabah saatlerinde, Cairoli Meydanı’ndaki (Piazza Cairoli) Giuseppe Garibaldi Anıtı’na tırmanan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubunu polis zorla aşağı indirdi. Olay sırasında herhangi bir ciddi yaralanma yaşanmadı.

Öğleden sonra ise bazı eylemcilerin polis kordonunu geçmeye çalışması üzerine polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Polis, eylemcilere copla müdahale etti.

ÇATIŞMA RİSKİNE KARŞI YERİ DEĞİŞTİ

La Repubblica gazetesinin haberine göre, İtalya’nın güneybatısındaki Palermo şehrinde solcu Halka Güç (Potere Al Popolo) partisi, aşırı sağcı Forza Nuova’nın şehirde yapacağı seçim mitingine karşı protesto düzenledi. Protesto, herhangi bir olay çıkmadan sona erdi.

Aşırı sağcı Forza Nuova lideri Roberto Fiore’nin cumartesi günü öğleden sonra Croci Meydanı’nda yapması planlanan mitingi ise sol ve aşırı sağcı grupların karşı karşıya gelmesi riskinden dolayı bir otele taşındı.

PISA’DA OLAYLAR ÇIKTI

İtalya’nın kuzeybatısındaki Pisa’da faşizm karşıtlarının, aşırı sağcı Lig partisinin mitingini protestosu sırasında polis ile eylemciler arasında çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

La Repubblica’nın haberine göre, yaklaşık 300 kişilik faşizm karşıtı grup, aşırı sağcı Lig (eski adıyla Kuzey Ligi) partisinin lideri Matteo Salvini’nin Pisa’daki seçim mitingini protesto etmek için sokağa çıktı. Eylem sırasında aşırı sağcı Lig partisi taraftarları ile karşıtlarının bir araya gelmesini önlemek amacıyla 100’den fazla güvenlik görevlisi hazır bulundu. Protestocular, “Salvini Pisa’yı terket”, “Hepimiz faşizm karşıtıyız”, “Lig’den nefret ediyoruz” ve “Salvini, biz geliyoruz” sloganları atarak, aşırı sağcı liderin miting yaptığı alana doğru yürüdü.

Aşırı sağ karşıtlarının, polis kordonunu geçerek Salvini’nin yaklaşık 400 destekçisine hitap ettiği miting alanına ulaşmaya çalışması üzerine polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Eylemcilere copla müdahale eden polise protestocular taş ve şişe atarak karşılık verdi.

Arbedede, altı gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericilerden 4’ü polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan iki kişi tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

İtalya’nın Macerata kentinde 3 Şubat’ta Luca Traini tarafından Afrikalılara yönelik gerçekleştirilen ve farklı kaynaklara göre 6 veya 8 kişinin yaralanmasına yol açan ırkçı saldırı, ülkede son dönemde tekrar gündeme gelen “faşizm” tartışmasını tırmandırdı.

Özellikle aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound’un Afrikalılara yönelik yapılan ırkçı saldırıyı savunması ve fail Luca Traini’yi “kahraman” ilan etmesi İtalyan kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı.

Irkçılık ve faşizm karşıtları, ülkede 4 Mart’ta yapılacak genel seçimde yarışacak aşırı sağcı Forza Nuova, CasaPound ve Lig partilerini, miting veya toplantılarının olduğu neredeyse her şehirde sokağa çıkarak protesto ediyor. Protestolarda da çoğunlukla polis ve eylemciler arasında arbede yaşanıyor.