Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Aşık pilot, aşkı için gökyüzünde kalp rotası çizdi

    Aşık pilot, aşkı için gökyüzünde kalp rotası çizdi

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 18:25 | Son Güncelleme:

    Uçuşların rotalarının takip edilebildiği ‘Flightradar24’ sitesine kalpleri ısıtan bir görüntü takıldı. İngiliz pilotlar, 14 Şubat Sevgililer Günü için havada kalp şeklinde bir rota izleyerek aşklarını gökyüzüne kazıdı.

    Aşk insanı uçurur. Peki, aşık bir pilot daha ne kadar uçabilir? Uçuş rotalarının internet üzerinden takip edilebildiği Flightradar24 sitesinde sıradışı bir görüntü kayda geçti. Şirketin Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, bir uçağın izlediği kalp şeklindeki rotanın ekran görüntüsü paylaşıldı. Dün Londra’nın Gatwick Havalimanı’ndan kalkan ve 9 kilometre yükseklikte giden bir uçağın izlediği ‘kalp rotası’ büyük beğeni topladı.

    Aşık pilot, aşkı için gökyüzünde kalp rotası çizdi
    Flightradar24, rotanın görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

    Uçakta yolcu olmadığı ve bunun bir test sürüşü olduğu belirtilirken, uçağın yerel saatle sabah 11’de Londra’nın Gatwick Havalimanı’ndan kalktığı, kalp rotası izledikten sonra da Cornwall’a indiği aktarıldı.

    Virgin Atlantic şirketine ait uçağın kaptan pilotu JJ Burrows, bunu özel bir kişi için yapmadıklarını, 14 Şubat’ta eğlenmek istediklerini belirtti.

    Aşık pilot, aşkı için gökyüzünde kalp rotası çizdi
    Daha önce de Alman pilotlar, Noel öncesi gökyüzüne çam ağacı çizmişti.

    Pilotların gökyüzünden verdikleri ilk mesaj bu değil. Daha önce de Alman pilotlar, Noel için gökyüzünde çam ağacı rotası çizmişti.

    Etiketler: Flightradar24 , İngiltere , Londra , Gatwick , Gatwick Havalimanı , Cornwall , 14 Şubat , Sevgililer Günü , kalp , kalp rotası , JJ Burrows , Virgin Atlantic
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri