Aşık pilot, aşkı için gökyüzünde kalp rotası çizdi

Aşk insanı uçurur. Peki, aşık bir pilot daha ne kadar uçabilir? Uçuş rotalarının internet üzerinden takip edilebildiği Flightradar24 sitesinde sıradışı bir görüntü kayda geçti. Şirketin Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, bir uçağın izlediği kalp şeklindeki rotanın ekran görüntüsü paylaşıldı. Dün Londra’nın Gatwick Havalimanı’ndan kalkan ve 9 kilometre yükseklikte giden bir uçağın izlediği ‘kalp rotası’ büyük beğeni topladı.



Flightradar24, rotanın görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Uçakta yolcu olmadığı ve bunun bir test sürüşü olduğu belirtilirken, uçağın yerel saatle sabah 11’de Londra’nın Gatwick Havalimanı’ndan kalktığı, kalp rotası izledikten sonra da Cornwall’a indiği aktarıldı.

Virgin Atlantic şirketine ait uçağın kaptan pilotu JJ Burrows, bunu özel bir kişi için yapmadıklarını, 14 Şubat’ta eğlenmek istediklerini belirtti.



Daha önce de Alman pilotlar, Noel öncesi gökyüzüne çam ağacı çizmişti.

Pilotların gökyüzünden verdikleri ilk mesaj bu değil. Daha önce de Alman pilotlar, Noel için gökyüzünde çam ağacı rotası çizmişti.