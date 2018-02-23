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    Aşevi yabancıya yemeği kesti

    AA
    23.02.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yoksullara yönelik faaliyetlerde bulunan Tafel adlı derneğin Essen kentindeki şubesi, Alman olmayanlara gıda yardımlarını durdurdu.

    TAFEL bu karara, yardımlardan yararlanan 6 bin kişiden, Alman olmayanların oranının yüzde 75’e ulaşmasını gerekçe gösterdi. Tafel’in Essen Şube Başkanı Jörg Sartor, Alman basınında çıkan haberlerde, aldıkları kararı savundu. Sartor, “Alman büyükannenin de bize gelmeye devam etmesini istiyoruz” dedi.

    Ayrıca Sartor, dağıtım merkezlerinde çok sayıda yabancı dil konuşan genç erkek olmasından dolayı ihtiyaç sahibi yaşlılar çekindiği için yardım almaya gelen Alman sayısının azaldığını iddia etti.
    Bu durumun bazı erkeklerin kadınlara yeterince saygı göstermemesinden kaynaklandığını öne süren Sartor, “Sabahları kapıyı açtığımızda sırada bekleyen büyükanneye bile dikkat etmeden itiş kakışlar oluyordu” diye konuştu.
    Almanya’da 25 yıl önce Berlin’de faaliyetlerine başlayan Tafel Deutschland adlı kuruluş, ülke genelinde 930 koordinasyon merkezi ve 2 bin 100 gıda dağıtım şubesi aracılığıyla yoksullara yardımda bulunuyor.

    Etiketler: avrupadan haberler , Essen , Tafel , ALMANYA , aşevi
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