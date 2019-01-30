Asansörde kâbus!
ABD’li milyarder yatırımcının New York’taki evinde çalışan kadın, hafta sonu boyunca asansörde mahsur kaldı.
ABD’de Manhattan’ın Upper East Side bölgesinde yaşayan 2.7 milyar dolar servete sahip Warren Stephens’in lüks evinde çalışan Marites Fortaliza, iki gün boyunca asansörde mahsur kaldı. Cuma günü işini bitirdikten sonra asansöre binen 53 yaşındaki Fortaliza’yı iki gün sonra pazartesi günü saat 10.00 civarı eve gelen Stephens’in bir yakını kurtardı. Talihsiz kadının asansörde mahsur kaldığını fark edip itfaiyecileri çağırdı.
Kurtarıldığı sırada sakin ve bilincinin açık olduğu kaydedilen Fortaliza’nın sağlık durumunun iyi olduğu ancak aşırı su kaybı nedeniyle hastanede tutulduğu açıklandı. Fortaliza’nın 18 yıldır evinde çalıştığı milyarder yatırımcı Warren Stephens ve ailesinin olay sırasında hafta sonu boyunca şehir dışında olduğu açıklandı.
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