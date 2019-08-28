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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.08.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa'da anıldı

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ASALA'nın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawa'da anıldı

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, 27 Ağustos 1982'de Ermeni terör örgütü ASALA mensubu teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hava Pilot Kurmay Albay Atilla Altıkat, şehadetinin 37. yılında anıldı.

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  • ASALAnın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawada anıldı
  • ASALAnın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawada anıldı
  • ASALAnın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawada anıldı
  • ASALAnın şehit ettiği Albay Altıkat Ottawada anıldı
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Şehit Albay Altıkat ve diğer tüm şehit kamu görevlileri için, Ottawa'da saldırının gerçekleştiği kavşakta dikilen ve 20 Eylül 2012'de Türk ve Kanada Dışişleri Bakanları tarafından törenle açılan Şehit Diplomatlar Anıtı'ndaki anma törenine, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği mensupları, diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden diplomatlar, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile Kanada Türk toplumu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Şehit Diplomatlar Anıtı'na Askeri Ataşe Albay Kaya Geçgil ile birlikte çelenk bırakan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, yaptığı konuşmada, Albay Altıkat ve tüm şehitlerin acılarının tazeliğini koruduğunu belirtti.

Uras, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı mücadelede en çok fedakarlıkta bulunan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, terör ve şiddetin yüceltilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Terörün asla amacına ulaşamayacağını ifade eden Uras, terör örgütlerinin, barış ve kardeşlik ideallerinin hayata geçirilmesini engelleyemeyeceklerini kaydetti.

"PİERRE TRUDEAU'NUN BU İNSANLIK SUÇU KARŞISINDA ÇOK SARSILDI"

Törene katılan eski Senatör Anne Cools da zamanın Başbakanı Pierre Trudeau'nun bu insanlık suçu karşısında çok sarsıldığını söyledi. Dönemin gazetelerinden alıntılar yapan Cools, Albay Altıkat'ın şehit edilmesi, 1982 yılında Ermeni teröristlerce Ottawa Büyükelçiliği eski Ticaret Müşaviri Kani Güngör'e düzenlenen saldırı ve 1985 yılında Ottawa Büyükelçiliğine yapılan terör baskını hakkında bilgi verdi.

Anma töreninde daha sonra şehit diplomatlar ve kamu görevlileri için Montreal Yunus Camisi İmam-Hatibi Adem Atalay tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin Ottawa Askeri Ataşesi Kurmay Albay Atilla Altıkat, 27 Ağustos 1982 sabahı işine giderken kırmızı ışıkta durduğu sırada, ASALA mensubu teröristlerin çapraz ateşi sonucu şehit düşmüştü. Kanada'da öldürülen ilk diplomat olan Albay Altıkat'ın şehadetinin üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen katilleri hala bulunamadı. Türkiye, 2012 yılında Altıkat'ın öldürüldüğü yere, Şehit Diplomatlar Anıtı yaptırarak ASALA terörüne kurban verilen şehit diplomatları ölümsüzleştirmişti.

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