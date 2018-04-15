Arzın merkezine inen mağara
Rus araştırmacılar, tam anlamıyla Jules Verne’in unutulmaz romanı “Arzın Merkezine Seyahat”i gerçekleştirdiler. Abhazya’da bulunan ve bugüne kadar onlarca denemeye rağmen kimsenin ‘dibini göremediği’ Dünya’nın en derin mağarası kabul edilen Kubera’ya inmeyi başardılar.
BUNDAN 50 yıl önce, 1968’de keşfedilen ancak dibini bugüne kadar kimsenin göremediği ‘Dünya’nın en derin mağarası’ Kubera, Rus araştırmacılar sayesinde bir gizem olmaktan çıktı. Daha önce Amerikalılardan Avrupalılara kadar birçok mağara araştırmacısının inmeye çalıştığı ama en derin noktasına kadar ulaşamadığı muazzam mağaraya inmeyi başaran Ruslar, Abhazya’nın en gizemli yeri olan Kubera ile ilgili bilinen tüm bilgileri değiştirecek çalışmalara imza attı.
Öncelikle, en derin noktası 2 bin 190 metre olarak bilinen mağaranın, aslında 2 bin 212 metre derinliğe indiği belirlendi. Bu derinliğe 1 haftada inen Rus araştırmacılar, mağaranın toplam uzunluğunun ise 13 bin 432 metre olduğunu keşfettiler. Pavel Demidov ve İlya Turbanov’un ekibi karşılaştıkları canlılardan laboratuvarda incelenmek üzere örnek aldı.
ÜSTÜSTE 7 EYFEL SIĞABİLİR
Rus araştırma ekibinin tam 1 haftada inmeyi başardığı Kubera Mağarası’nın derinliği, akılalmaz ölçülerde.
Örneğin, ‘dibi’ yeryüzünün 2 bin 212 metre aşağısında olan mağaraya, dünyanın şu andaki en yüksek binası Dubai’deki Burj Khalifa’dan (828 metre) neredeyse üstüste 3 tane sığabilir. Yeryüzünden görülmesi için, Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi’nden ise (300 metre) mağaraya üstüste 7 tane koymak gerekiyor.
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