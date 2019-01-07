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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
07.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Artık boşanmayı önceden bilecekler

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Artık boşanmayı önceden bilecekler

Suudi Arabistan’da kadınların eşleri tarafından açılan boşanma davasını ve sonucu sonradan öğrendikleri uygulama kaldırıldı.

Ülkede dün yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kadınlara boşanma davası açılmadan hemen önce kısa mesajla bilgi verileceği belirtildi. 2018’de kadınlara araba kullanma hakkının tanındığı ülkede, kadınlara böylece boşanma davası esnasında davaya ilişkin belgeler ve talepler konusunda bilgi sahibi olma hakkı veriliyor. Geçmişte erkeklerin eşlerine haber vermeden mahkemede boşanma davası açtığı ve kadınların boşandıklarını sonradan öğrendikleri çok sayıda vaka yaşanmıştı. ABD merkezli Bloomberg kanalına konuşan Suudi avukat Nisreen el Hamdi, bu sayede kadınların nafaka hakkını alabileceklerini vurguladı. Suudi Arabistan’da kadınlar hâlâ seyahat ederken, pasaport alırken, yurtdışında okurken ve evlenirken kendilerinden mesul olarak belirlenen erkeklerden yazılı izin almak zorunda. Öte yandan, İtalyan birinci ligi Serie A ekipleri Juventus ile Milan arasında 16 Ocak’ta Suudi Arabistan’da oynanacak maçta kadınların stadyuma girişine kısıtlama getirilmesi ise İtalyan kulüplerin tepkisiyle karşılandı. İtalya’da Cidde’deki Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanacak maçın iptal edilmesine yönelik çağrılar yapılıyor.

Artık boşanmayı önceden bilecekler

TAYLAND’DA MAHSUR KALDI

Öte yandan, Suudi Rahaf Muhammed el Kanun adlı kadın, baskı gördüğünü iddia ettiği ailesinden kaçmak için yurtdışına çıkarken pasaportuna Suudi yetkililer tarafından el konulduğunu ve Tayland’daki Bangkok Havalimanı’nda mahsur kaldığını duyurdu. Yaşadığı olayı sosyal medyadan duyuran genç kadının Kuveyt’te ailesiyle birlikte tatil yaparken Avustralya’ya gitmek üzere ülkeden ayrıldığını, Bangkok’ta kendisini karşılayan bir Suudi diplomatın ise pasaportunu aldığı iddia edildi. Twitter hesabından kısa bir süre sonra Kuveyt’e iade edilmek istediğini söyleyen el Kanun’un sığınma başvurusunda bulunması bekleniyor.

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