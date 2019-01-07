Artık boşanmayı önceden bilecekler
Suudi Arabistan’da kadınların eşleri tarafından açılan boşanma davasını ve sonucu sonradan öğrendikleri uygulama kaldırıldı.
Ülkede dün yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kadınlara boşanma davası açılmadan hemen önce kısa mesajla bilgi verileceği belirtildi. 2018’de kadınlara araba kullanma hakkının tanındığı ülkede, kadınlara böylece boşanma davası esnasında davaya ilişkin belgeler ve talepler konusunda bilgi sahibi olma hakkı veriliyor. Geçmişte erkeklerin eşlerine haber vermeden mahkemede boşanma davası açtığı ve kadınların boşandıklarını sonradan öğrendikleri çok sayıda vaka yaşanmıştı. ABD merkezli Bloomberg kanalına konuşan Suudi avukat Nisreen el Hamdi, bu sayede kadınların nafaka hakkını alabileceklerini vurguladı. Suudi Arabistan’da kadınlar hâlâ seyahat ederken, pasaport alırken, yurtdışında okurken ve evlenirken kendilerinden mesul olarak belirlenen erkeklerden yazılı izin almak zorunda. Öte yandan, İtalyan birinci ligi Serie A ekipleri Juventus ile Milan arasında 16 Ocak’ta Suudi Arabistan’da oynanacak maçta kadınların stadyuma girişine kısıtlama getirilmesi ise İtalyan kulüplerin tepkisiyle karşılandı. İtalya’da Cidde’deki Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanacak maçın iptal edilmesine yönelik çağrılar yapılıyor.
TAYLAND’DA MAHSUR KALDI
Öte yandan, Suudi Rahaf Muhammed el Kanun adlı kadın, baskı gördüğünü iddia ettiği ailesinden kaçmak için yurtdışına çıkarken pasaportuna Suudi yetkililer tarafından el konulduğunu ve Tayland’daki Bangkok Havalimanı’nda mahsur kaldığını duyurdu. Yaşadığı olayı sosyal medyadan duyuran genç kadının Kuveyt’te ailesiyle birlikte tatil yaparken Avustralya’ya gitmek üzere ülkeden ayrıldığını, Bangkok’ta kendisini karşılayan bir Suudi diplomatın ise pasaportunu aldığı iddia edildi. Twitter hesabından kısa bir süre sonra Kuveyt’e iade edilmek istediğini söyleyen el Kanun’un sığınma başvurusunda bulunması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle