Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı

Ünlü aktör ve 2003-2011 yılları arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin valiliğini yapmış olan Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika'da katıldığı Arnold Classic Africa 2019 etkinliğinde saldırıya uğradı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bir adamın Schwarzenegger'in sırtına uçan tekme attığı görüntülendi. Hafifçe öne doğru sendeleyen ünlü aktör, ne olduğunu anlamak için etrafına baktığı sırada, saldırganın güvenlik görevlisi tarafından zapt edilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.

Ünlü aktör daha sonra resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm endişeler için teşekkür ederim. Ancak endişe edecek bir şey yok. Ben sadece kalabalık tarafından itildiğimi zannettim ki bu çok sık olur. Bana tekme atıldığını sizin gibi görüntüleri izlediğimde fark ettim" dedi.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.