Arnavutluk’ta can kaybı artıyor
ARNAVUTLUK’ta salı günü meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi.
Başkent Tiran ve Dıraç’ta 30 günü geçmeyecek süreyle afet durumu ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin yardımlarının unutulmayacağını söyledi. Rama, “Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak. İhtiyacınız olduğunda yanınızda olacağız, bu Arnavut halkı tarafından unutulmayacak” dedi.
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