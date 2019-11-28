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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriArnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye'nin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak"
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Dünya
AA
28.11.2019 - 01:54, Son Güncelleme:

Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye'nin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak"

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Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye'nin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yardımlarının unutulmayacağını belirtti.

Dıraç kentinin plaj bölgesindeki otel enkazında yürütülen çalışmaları inceleyen Rama, yetkililerden bilgi aldı.

Rama, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden dolayı çarpıcı bir durumla karşı karşıya geldiklerini ifade etti.

Birkaç saat önce tekrar bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Rama, bu yüzden 100'den fazla ailenin evlerini terk ettiğini bildirdi.

Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiyenin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak

Türkiye'nin deprem trajedilerini iyi bildiğini ifade eden Rama, "Ülke her 3-4 saatte sallanıyor. Şimdi sizinle konuşuyorum, siz depremler ve büyük trajediler yaşadınız, bunu biliyorsunuz. Herkes adına sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum çünkü Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Biz ise küçük ve henüz zayıf bir ülkeyiz. Ancak ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olacağız ve bu Arnavut halkı tarafından unutulmayacaktır." diye konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiyenin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak



Ülkesindeki arama kurtarma çalışmalarına dahil olan Türk ekiplere de işaret eden Rama, "Bu karanlıkta bir ışık varsa, o da yardım etmeye koşan birçok milletlerle meydana gelen topluluk ruhudur." dedi.

Depremde şu ana kadar 30'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, 600'den fazla kişinin yaralandığını ancak ölü sayısının artabileceğini dile getiren Rama, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile Türk hükümetine ve diğer hükümetlere, hastanelerinin kapılarını açtıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bugünden itibaren bazı insanlarımızı uçakla göndermeye başlıyoruz. Ancak sayısız hasarımız var. Yarını beklemek en çarpıcı bir şey. Hayat önemli ancak ölenleri geri getiremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Rama, Türk halkına seslenerek, "Arnavutluk hükümetinin 'e-albania.al/contribute' şeklinde bir hesabı var şu an. Gönderebileceğiniz şeyler çocukların, ailelerin, annelerin durumunu kolaylaştıracaktır." ifadesini kullandı.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 31 kişi hayatını kaybetti.
Arnavutluk Bakanlar Konseyi kararıyla depremden etkilenen Tiran ve Dıraç’ta olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu. Dıraç ve Thumane ilçesi çevresindeki köylerde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

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