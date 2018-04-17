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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.04.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Arnavut Kardinal: Cep telefonuyla şeytan çıkarma ayini yaptım

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Arnavut Kardinal: Cep telefonuyla şeytan çıkarma ayini yaptım

İtalya'nın başkenti Roma'da Katolik Kilisesi'ne bağlı bir üniversitede 'şeytan çıkarma' kursu düzenleniyor.

Kursun açılış dersini veren Arnavut Kardinal Ernest Simoni, cep telefonuyla da şeytan çıkarma ayinleri yaptığını ve Müslümanların da şeytan çıkarma için kendisine başvurduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Roma'daki Ateneo Pontificio Regina Apostolorum üniversitesinde 16-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen 'Şeytan Çıkarma ve Özgürleştirme Duası Kursu'na 51 ülkeden 250'nin üzerinde rahip katılıyor.

Dün yapılan açılışta, günümüzde şeytan çıkarma uzmanlarının yeni mücadele alanlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kursu organize eden Sacerdos Enstitüsü'nden Rahip Jose Enrique Oyarzun, "yalanın babası" diye nitelediği şeytanın günümüzde internet ve sosyal ağlar sayesinde daha çok rağbet gördüğünü söyledi.

Açılış dersini veren Arnavut Kardinal Ernst Simoni de, "Her gün cep telefonuyla 4-5 şeytan çıkarma ayini yapıyorum" dedi.

PEDOFİLİ, AFRİKA BÜYÜLERİ

Kardinal Simoni, bu alanda uzman olduğunu bilen Müslümanların da kendisinden yardım istediğini anlattı.

Simoni, "Müslümanlara da şeytan çıkarma ayini yaptım. Beni tanıyorlardı ve rica ettiler" dedi. 'Şeytandan kurtardığı" Müslümanların bu ayinden sonra din değiştirip değiştirmediği sorusuna ise Simoni, "Hayır, Müslüman kaldılar" diye yanıt verdi.

Kursun devamında, pedofili, Afrika büyüleri, Latin Amerika'daki tarikatlerin kültleri de ele alınacak.

Organizatörlerden Rahip Luis Ramirez, "Amacımız rahiplere, ciddi ve bilimsel araştırmanın eksik olduğu bu konuda akademik eğitim vermek" dedi.

Ramirez, kursun disiplinlerarası yapıya sahip olduğunu da belirtti ve rahiplere, psikolojik ve fizyolojik sorunları şeytanın musallat olması durumundan ayırt etme eğitimi de verileceğini vurguladı.

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