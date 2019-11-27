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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arkasında hindi lobisi var

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Arkasında hindi lobisi var

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü geleneği olarak hindi affetti.

Başkan’ın hangi hindiyi kesilmekten kurtaracağının belirlenmesi için Beyaz Saray’ın Twitter hesabında bir anket düzenlenmiş, Bread (Ekmek) ve Butter (Tereyağ) adlı iki hindinin yarıştığı ankette 50 binin üzerinde oy kullanılmıştı. Dün kameralar karşısına geçen Trump, “Butter seninle biraz konuşalım, çok sevineceğin bir şey yapacağım. Seni tamamen affediyorum” dedi. Trump, Bread isimli kuşun da “kesilmeyeceğini” söyledi. İki hindi, emeklilik günlerini Virginia Politeknik Enstitüsü’ndeki Gobblers Rest adlı çiftlikte geçirecek. Trump dünkü konuşmasında bu geleneği Başkan Abraham Lincoln’ün 1863 yılında oğlunun isteği üzerine bir hindiyi affetmesine dayandırdı. Ancak genel kanı, bugünkü haliyle ilk af kararının Başkan John F. Kennedy tarafından verildiği yönünde, bunun arkasında ise hindi lobisi var. Amerikalı yetiştiriciler 1947’den beri başkanlara “yemeleri için” Şükran Günü’nde hindi gönderiyor. 1963 yılında Kennedy “Bırakalım büyüsün” diyerek bir hindiyi affedince ertesi günün Los Angeles Times gazetesi “Başkan’dan hindiye af” manşetiyle çıktı. Ulusal Hindi Federasyonu’nun sponsor olduğu bu etkinlik, o tarihten sonra tekrarlanmaya devam etti.

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