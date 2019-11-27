Arkasında hindi lobisi var
ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü geleneği olarak hindi affetti.
Başkan’ın hangi hindiyi kesilmekten kurtaracağının belirlenmesi için Beyaz Saray’ın Twitter hesabında bir anket düzenlenmiş, Bread (Ekmek) ve Butter (Tereyağ) adlı iki hindinin yarıştığı ankette 50 binin üzerinde oy kullanılmıştı. Dün kameralar karşısına geçen Trump, “Butter seninle biraz konuşalım, çok sevineceğin bir şey yapacağım. Seni tamamen affediyorum” dedi. Trump, Bread isimli kuşun da “kesilmeyeceğini” söyledi. İki hindi, emeklilik günlerini Virginia Politeknik Enstitüsü’ndeki Gobblers Rest adlı çiftlikte geçirecek. Trump dünkü konuşmasında bu geleneği Başkan Abraham Lincoln’ün 1863 yılında oğlunun isteği üzerine bir hindiyi affetmesine dayandırdı. Ancak genel kanı, bugünkü haliyle ilk af kararının Başkan John F. Kennedy tarafından verildiği yönünde, bunun arkasında ise hindi lobisi var. Amerikalı yetiştiriciler 1947’den beri başkanlara “yemeleri için” Şükran Günü’nde hindi gönderiyor. 1963 yılında Kennedy “Bırakalım büyüsün” diyerek bir hindiyi affedince ertesi günün Los Angeles Times gazetesi “Başkan’dan hindiye af” manşetiyle çıktı. Ulusal Hindi Federasyonu’nun sponsor olduğu bu etkinlik, o tarihten sonra tekrarlanmaya devam etti.
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