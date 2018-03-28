Arkadaş telefonu ayrılıkçıyı ele vermiş
İSPANYA hükümetinin hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardığı ve Almanya’da pazar günü gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont önceki gün mahkemeye çıktı.
İspanyol istihbaratının, Puigdemont’un yerini bir arkadaşının telefon servislerini ve yer bildirimlerini takip ederek tespit ettiği ortaya çıktı. Raporlara yansıyan bilgilerde, İspanyol ajanlar, Puigdemont’nun yakın arkadaşlarından birinin harita servislerinden yola çıkarak sürgündeki eski Katalan liderin Almanya’da olduğu bilgisine ulaşmış. Puigdemont’nun eşi Marcela Topor da, eşinin kısa süreli bir telefon görüşmesi sırasında gözaltına alındığını kaydetmişti. Öte yandan, dün basına açıklamalarda bulunan Puigdemont’nun avukatı Gonzalo Boye, İspanya’da ‘devlete başkaldırı’ suçundan aranan Katalan liderin ‘bölgesel bağımsızlık konusunda asla teslim olmayacağını’ ve ‘Alman yargısına güveninin tam olduğunu’ duyurdu.
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