Arjantin'de sinema binası çöktü: 3 ölü
Arjantin'de eski bir sinema binasının çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
BBC'nin haberine göre, Tucuman kentinde eski bir binada tadilat yapıldığı esnada meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.
Kurtarma ekipleri, yaklaşık 90 yıllık binanın yıkıldığı sırada işçilerin içeride olduğunu ve göçük altında mahsur kalmış kişiler olabileceğini belirtti.
Bölge sakinleri, bina çökerken bir patlama sesi duyduklarını söylerken, yetkililer, kazanın muhtemel sebeplerinin araştırıldığını ifade etti.
Uzun yıllar sinema olarak kullanılan bina, daha sonra restoran haline getirilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle