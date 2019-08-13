Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriArjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi
GeriDünya Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
13.08.2019 - 01:30, Son Güncelleme:

Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi

Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez, zafer konuşmasında, “Biz Arjantinliler olarak başka bir hikâye inşa etmeye başlıyoruz. Elimizdeki tek iş Arjantinlilerin kaybettikleri mutluluklarını geri kazanmaları olacak” dedi.

Arjantin’de düzenlenen ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı “Herkesin Önünde” koalisyonu oyların yüzde 47,3’ünü aldı. Solun ortak adayı, halihazırda ülkeyi yöneten ABD destekli sağcı Mauricio Macri ise oyların yüzde 32,2’sini alabildi. İlk açıklamasında bölünmüşlüğü ortadan kaldıracağını belirten Fernandez, Arjantin’in yeniden üretmeye başlamasına katkıda bulunacağını söyledi, değişim için birlikte çalışma, açıklık, eşzamanlı güçleri birleştirme ve zorunlulukları ortadan kaldırma sözü verdi.

Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi

Başkent Buenos Aires’te, “Herkesin Önünde” Koalisyonu destekçilerinin karşısına çıkan Fernandez, “Bundan böyle intikam çığlıkları atmayacağız, çatlak sesler olmayacak ve biz ülkemizi ayıran herhangi bir görüş hakkında konuşmayacağız. Elimizdeki tek iş Arjantinlilerin kaybettikleri mutluluklarını geri kazanmaları olacak” ifadelerini kullandı.

Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi

2007-2015 yılları arasında ülkeyi yöneten Cristina Fernandez de Kirchner’i kendisine yardımcı olarak seçen Fernandez, “Biz Arjantinliler olarak başka bir hikaye inşa etmeye başlıyoruz” dedi.

Fernandez, Kirchner’e hitaben, “Cristina'nın devlet yöneticiliği konusundaki cömertliği ve kapasitesi olmasaydı bu başarı mümkün olamazdı" ifadelerini kullanırken, "Federal sistemin çalıştığı, herkesin kendisini gelişme ihtimalinin olacağı, 24 eyalet valisinin, devlet başkanıyla beraber yönettiği bir ülke kuracağız" sözlerini vermekten geri durmadı.

60 yaşındaki avukat ve ceza hukuku profesörü olan Fernandez, halk eğitimi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin değerini artırma sözleri vermeyi unutmadı. Fernandez, Emekliler için iyi bir emeklilik yaşama sözü verdi. Mevcut hükümetin hazırladığı çalışma reformunu iptal etme kararını da duyurdu.
Arjantin’de yeni Devlet Başkanının resmen belli olacağı seçim 27 Ekim’de yapılacak. Seçimde bir adayın oyların en az yüzde 45'ini alması başkan için seçilmesi için yeterli olacak.

ARJANTİN'DE ÖN SEÇİM SONUÇLARI EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Geçen yıldan bu yana ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de dün düzenlenen ön seçimlerin sonuçları ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, ön seçimlerde muhalefetin güçlü adayı Alberto Fernandez'den yüzde 15 daha az oy almasının ardından Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aştı.

Ülkede, geçen cuma yaklaşık 46,50 Arjantin pezosu olarak kaydedilen dolar kuru, seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra 60 pezonun üzerine çıktı. Arjantin Merkez Bankasının, 105 milyon dolar bozdurmasının ardından dolar kuru 53 Arjantin pezosuna geriledi.
Ülkede Devlet Başkanı Macri'nin başkanlığa gelmesinden bu yana Arjantin pezosu ilk defa bir gün içerisinde bu kadar büyük oranda değer kaybetti.
Öte yandan, geçen yıl boyunca dolar karşısında yüzde 100'den fazla değer kaybeden Arjantin pezosunda, Macri'nin devlet başkanı seçildiği 2015 yılından bu yana görülen değer kaybı yaklaşık yüzde 500 olarak kaydedildi.

Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi

ARJANTİN'DEKİ ÖN SEÇİMLER

Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimler", 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.

Devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayının belirlendiği ön seçimlere katılım oranı yüzde 75 olarak kaydedilmişti.

Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy oranının, başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor ancak 2015'te, Macri'nin liderliğini yaptığı koalisyon ön seçimi yüzde 8'lik oy oranı farkıyla ikinci sırada tamamlamasına rağmen devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kazanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
KKTC Enerji Bakanı: Dosta güven düşmana korku salındı
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Husilerden Suudi Arabistan hava üssüne saldırı