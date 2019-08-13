Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez “mutluluk” sözü verdi
Arjantin’de ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez, zafer konuşmasında, “Biz Arjantinliler olarak başka bir hikâye inşa etmeye başlıyoruz. Elimizdeki tek iş Arjantinlilerin kaybettikleri mutluluklarını geri kazanmaları olacak” dedi.
Arjantin’de düzenlenen ön seçimlerin galibi Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı “Herkesin Önünde” koalisyonu oyların yüzde 47,3’ünü aldı. Solun ortak adayı, halihazırda ülkeyi yöneten ABD destekli sağcı Mauricio Macri ise oyların yüzde 32,2’sini alabildi. İlk açıklamasında bölünmüşlüğü ortadan kaldıracağını belirten Fernandez, Arjantin’in yeniden üretmeye başlamasına katkıda bulunacağını söyledi, değişim için birlikte çalışma, açıklık, eşzamanlı güçleri birleştirme ve zorunlulukları ortadan kaldırma sözü verdi.
Başkent Buenos Aires’te, “Herkesin Önünde” Koalisyonu destekçilerinin karşısına çıkan Fernandez, “Bundan böyle intikam çığlıkları atmayacağız, çatlak sesler olmayacak ve biz ülkemizi ayıran herhangi bir görüş hakkında konuşmayacağız. Elimizdeki tek iş Arjantinlilerin kaybettikleri mutluluklarını geri kazanmaları olacak” ifadelerini kullandı.
2007-2015 yılları arasında ülkeyi yöneten Cristina Fernandez de Kirchner’i kendisine yardımcı olarak seçen Fernandez, “Biz Arjantinliler olarak başka bir hikaye inşa etmeye başlıyoruz” dedi.
Fernandez, Kirchner’e hitaben, “Cristina'nın devlet yöneticiliği konusundaki cömertliği ve kapasitesi olmasaydı bu başarı mümkün olamazdı" ifadelerini kullanırken, "Federal sistemin çalıştığı, herkesin kendisini gelişme ihtimalinin olacağı, 24 eyalet valisinin, devlet başkanıyla beraber yönettiği bir ülke kuracağız" sözlerini vermekten geri durmadı.
60 yaşındaki avukat ve ceza hukuku profesörü olan Fernandez, halk eğitimi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin değerini artırma sözleri vermeyi unutmadı. Fernandez, Emekliler için iyi bir emeklilik yaşama sözü verdi. Mevcut hükümetin hazırladığı çalışma reformunu iptal etme kararını da duyurdu.
Arjantin’de yeni Devlet Başkanının resmen belli olacağı seçim 27 Ekim’de yapılacak. Seçimde bir adayın oyların en az yüzde 45'ini alması başkan için seçilmesi için yeterli olacak.
ARJANTİN'DE ÖN SEÇİM SONUÇLARI EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Geçen yıldan bu yana ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de dün düzenlenen ön seçimlerin sonuçları ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, ön seçimlerde muhalefetin güçlü adayı Alberto Fernandez'den yüzde 15 daha az oy almasının ardından Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aştı.
Ülkede, geçen cuma yaklaşık 46,50 Arjantin pezosu olarak kaydedilen dolar kuru, seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra 60 pezonun üzerine çıktı. Arjantin Merkez Bankasının, 105 milyon dolar bozdurmasının ardından dolar kuru 53 Arjantin pezosuna geriledi.
Ülkede Devlet Başkanı Macri'nin başkanlığa gelmesinden bu yana Arjantin pezosu ilk defa bir gün içerisinde bu kadar büyük oranda değer kaybetti.
Öte yandan, geçen yıl boyunca dolar karşısında yüzde 100'den fazla değer kaybeden Arjantin pezosunda, Macri'nin devlet başkanı seçildiği 2015 yılından bu yana görülen değer kaybı yaklaşık yüzde 500 olarak kaydedildi.
ARJANTİN'DEKİ ÖN SEÇİMLER
Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimler", 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.
Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.
Devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayının belirlendiği ön seçimlere katılım oranı yüzde 75 olarak kaydedilmişti.
Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy oranının, başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor ancak 2015'te, Macri'nin liderliğini yaptığı koalisyon ön seçimi yüzde 8'lik oy oranı farkıyla ikinci sırada tamamlamasına rağmen devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kazanmıştı.
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