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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.11.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Arjantin'de Morales'e destek gösterisi

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Arjantin'de Morales'e destek gösterisi

Arjantin'de yüzlerce kişi, Bolivya'da ordunun baskısıyla devlet başkanlığından istifa eden Evo Morales'e destek olmak için gösteri düzenledi.

Arjantin'de yaşayan Bolivyalılar ile sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yüzlerce kişi, başkentte Bolivya'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericiler, Morales'in seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesini "darbe" olarak değerlendirerek, uluslararası topluma Morales'i destekleme çağrısında bulundu.

Göstericiler ellerinde "Bolivya'da darbeye hayır" yazılı pankartlar ile And Dağları civarında yaşayan yerlileri temsil eden, 7 renk içeren Whipala ve Bolivya bayrakları taşıdı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar, karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı sonuçların ardından günlerce seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar sandığa gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da ülkeye gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Muhalif Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı ALP'de düzenlenen oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Morales'in istifa etmesinin ardından muhalif Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Bolivya'daki seçimler ve ardından Morales'in devlet başkanlığı görevinden istifasıyla başlayan siyasi krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklemek için bir temsilci göndereceği bildirilmişti.

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