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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
28.10.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Arjantin yeni devlet başkanını seçti

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Arjantin yeni devlet başkanını seçti

Arjantin'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 90'ı açılan sandıklardaki geçerli oyların yüzde 47,86'sını alan Alberto Fernandez, aralıkta devlet başkanlığı görevini devralacak.

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  • Arjantin yeni devlet başkanını seçti
  • Arjantin yeni devlet başkanını seçti
  • Arjantin yeni devlet başkanını seçti
  • Arjantin yeni devlet başkanını seçti
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Yaklaşık 34 milyon seçmenin bulunduğu Arjantin'de düzenlenen ve yaklaşık yüzde 81 oranında katılımın olduğu devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 2019-2023 yılları arasında yönetecek devlet başkanı ilk turda belirlendi.

Alberto Fernandez'in devlet başkanlığı, Cristina Kirchner'ın da devlet başkanı yardımcısı adayı olduğu Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47,86'sını, Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu Lideri Mauricio Macri ise yüzde 40,64'ünü aldı.

Öte yandan, Federal Mutabakat Koalisyonu Lideri Roberto Lavagna da geçerli oyların yüzde 6,17'sine ulaştı.

Böylelikle, Fernandez, aralık ayında yemin ederek devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Arjantin seçim yasasına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor. Seçimlerin ilk turunun, bu iki durum haricinde sonuçlanması halinde ikinci tur düzenleniyor.

"BİZİM BÜYÜKLERİMİZİN HAYALİNİ KURDUĞU ÜLKEYİ İNŞA EDECEĞİZ"

Genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Fernandez destekçilerinin seçim kutlaması yapmak için toplandığı yere gelerek konuşma yaptı.

Fernandez, seçim sonuçlarından dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Bugün oy vermeye giden, Arjantin için yeni bir düzen ve yönetim tarzı seçen vatandaşlara teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda dayanışma içinde, üreticiler ile çalışanların yanında olan, daha eşitlikçi ve halk eğitimini, halk sağlığını savunan bir Arjantin inşaa etmek için gösterdiğiniz bağlılığa teşekkür ederim." diye konuştu.

Fernandez, kendisine oy vermeyenlere de teşekkür ederek, "Bu sadece bizim cephemiz değil, herkesin cephesi ve bütün Arjantinliler için var ve herkesi de davet ediyoruz. Önümüzdeki dönem kolay olmayacak." şeklinde konuştu.

Arjantin'in herkesin katkısına ihtiyaç duyduğunu belirten Fernandez, "Hak ettiğimiz Arjantin'i hazırlayacağız. Bizim büyüklerimizin hayalini kurduğu ülkeyi inşa edeceğiz. Yapacağız çünkü bunu hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ALBERTO FERNANDEZ

Avukat ve ülkenin en köklü üniversitelerinden Buenos Aires Üniversitesinde Federal Suç Teorisi ve Ceza Sistemi Profesörü olan Alberto Fernandez, ülke siyasetinde peronizm (Peronculuk) akımını temsil ediyor.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak hala ülke siyasetinde yer alan peronizm, sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

Siyasette başarı basamaklarını hızla tırmanan Fernandez, 2000'de, Cristina Kirchner'ın eşi Nestor Kirchner'ın devlet başkanı seçilmesinin ardından, kabine şefliği görevine getirildi.

Nestor Kirchner'ın başkanlık dönemi boyunca (2003-2008) kabine şefliği yapan Fernandez, Nestor'un eşi Cristina Kirchner'ın başkanlık döneminde ise 1 yıl bu görevi sürdürdü.

Cristina Kirchner ile tarımla ilgili bir yasa konusunda anlaşamayan Fernandez, görevinden istifa etmesinin ardından Kirchner hükümetini sert eleştirenlerden birisiydi.

Geçen mayıs ayında ise Cristina Kirchner Twitter hesabından, yayımladığı bir video ile Alberto Fernandez'e başkan adaylığı teklifinde bulunmuş ve kendisinin de başkan yardımcısı adayı olacağını açıklamıştı. Fernandez, bu teklifi kabul ederek, Herkesin Cephesi Koalisyonunun liderliğinde seçim yarışına katılmıştı.

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