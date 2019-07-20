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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
20.07.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Arjantin, Hizbullah'ı 'terör örgütleri' listesine aldı

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Arjantin, Hizbullah'ı 'terör örgütleri' listesine aldı

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, Hizbullah'ın, Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne alındığını bildirdi.

Bakan Faurie, bölgedeki birçok ülkeden bakanların katıldığı "2. Terörle Mücadele ve Güvenlik Konferansı"nın ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile basın toplantısı düzenledi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 1994'te Yahudi Kültür Merkezi'ne (AMIA) düzenlenen, 85 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı anımsatan Faurie, kurbanların anılarını ve ailelerinin acılarını canlı tutmanın önemli olduğunu ifade etti.

Terörizmle mücadelenin önemine dikkati çeken Faurie, "Bölgedeki ülkelerin birçoğuyla Hizbullah'ın bölgemiz için ne kadar tehlikeli olduğu hakkında hem fikiriz." dedi.

Faurie, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin terörle mücadele konusunda azimle çalıştığını belirterek, "Hizbullah, Devlet Başkanı Macri'nin imzasıyla Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne kaydedildi." dedi.

"UMARIZ BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELER DE ARJANTİN'İ ÖRNEK ALIR"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alarak, Maduro hükümetinin devrilmesi için az bir zaman kaldığını iddia etti.

AMIA saldırısını, İran'ın Hizbullah üzerinden yaptığını ileri süren Pompeo, "Bu tür saldırılar, bize terörizmin varsayımsal bir tehlike olmadığını hatırlatmalı." diye konuştu.

Hizbullah'ın Arjantin'de Terörizm ve Finansmanıyla Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne alınmasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Pompeo, şunları kaydetti:

"Hizbullah'ı terörist olarak işaretleyerek aldığı önlem için Arjantin'i tebrik ediyoruz. Umarım bölgedeki diğer ülkeler de Arjantin'i örnek alır. Bu tehdidin üstesinden gelmenin tek yolu ortak çalışmadır."

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