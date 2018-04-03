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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.04.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

Arap örgütlerinden İsrail'e sert tepki

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Arap örgütlerinden İsrail'e sert tepki

Arap Parlamentolar Birliği ve İslami Ulusal Kongre Örgütü, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adıyla düzenlenen gösterilere müdahale etmesine tepki gösterdi.

Lübnan merkezli İslami Ulusal Kongre Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, gösterilere müdahale kınanarak, dönüş yürüyüşünün "topraklarının parçalanamayacağı ve terör, suç ve İsrail ırkçılığının sona erdiğini gösteren bir Filistin deklarasyonu olduğu" ifade edildi.

Örgüt, Arap ve İslam ülkeleri halklarını, "Filistin halkının komplocuları bozguna uğratabilecek güçte olduğunu gösteren" yürüyüşü desteklemeye çağırdı.
Arap Parlamentolar Birliği de İsrail askerlerinin 18 Filistinliyi öldürmesini ve yüzlercesini yaralamasını kınadı.

Birliğin açıklamasında, Filistin halkının geri dönüş ve bağımsızlık mücadelesini destekledikleri belirtilerek, İsrail makamlarından, Filistin halkının Filistin toprakları üzerindeki varlığını sona erdirmeyi amaçlayan tüm uygulamalarına derhal son vermesini istendi.

Açıklamada, dönüş hakkının, uluslararası kanun ve sözleşmelerin garanti altına aldığı Filistin haklarından olduğu vurgulandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden itibaren 18 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerini 6 hafta sürdürmeyi planlıyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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