Arap NATO’su yine gündemde
ABD’nin Ortadoğu’da İran’ı izole etme kapsamında Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün ile birlikte oluşturmak istediği Ortadoğu Stratejik İttifakı (MESA) planı, ABD’li yetkililerin bölgeye düzenlediği son ziyaretlerde Arap ülkeleriyle yeniden müzakere edilmeye başlandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun önceki gün Kahire’de ABD dış politikasına yönelik kritik konuşmasında Körfez ülkeleri, Ürdün ve Mısır’ı kapsayan Ortadoğu Stratejik İttifakı’na (MESA) yönelik çalışmaların devam ettiğini söylemesi ‘Arap NATO’su olarak adlandırılan oluşumu yeniden gündeme taşıdı. Kaşıkçı cinayetinin ardından geçici olarak rafa kaldırılan ve ‘Arap NATO’su olarak adlandırılan ittifakın birincil hedefi İran’ın Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerindeki etkisinin ‘bölgedeki ABD müttefikleri’ tarafından kırılması... Kahire’deki konuşmasında Arap NATO’su planına vurgu yapan Pompeo’nun yanı sıra Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton kısa süre önce bölgeye yönelik ziyaretinde ABD ile sekiz Arap ülke arasındaki askeri ittifak konusunda müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. ABD basını, Arap NATO’sunun Riyad merkezli ve ABD’nin güvenlik garantörlüğündeki NATO benzeri bir yapı olmasının planlandığını yazıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Bahreyn’i ziyaret etti.
‘MALİ YÜKÜ PAYLAŞACAKLAR’
İttifak planı konusunda Hürriyet’e konuşan Al Jazeera Araştırma Merkezi’nden Ortadoğu stratejisti Dr. Ali Hüseyin Bakeer, “Planlanan ittifakın üyeleri birbirleriyle dış politika, güvenlik ve enerji politikaları konusunda büyük çelişki içindeler. İran, Filistin, Yemen ve Suriye gibi hayati konularda görüş birliği içinde olmamalarının yanı sıra, zaman zaman birbirleriyle karşı karşıya gelecek pozisyon alıyorlar. Örneğin, Ürdün, Katar ve Kuveyt, (ABD Başkanı) Trump’ın Ortadoğu’ya barış getirmeyi hedefleyen ‘yüzyılın planına’ karşı çıkarken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bu plana yakın. Bölgedeki tehditleri algılama konusunda birbirleriyle uyum içinde değiller. Bence Pompeo’nun demek istediği şey; bu ülkelerin ABD’nin Ortadoğu’daki askeri mevcûdiyeti nedeniyle oluşan mali yükleri eşit şekilde paylaşmasının talep edilmesi” ifadesini kullandı.
ABD’DEN ŞUBATTA ORTADOĞU ZİRVESİ
ABD Dışişleri Bakanlığı, şubat ayında Polonya’da Ortadoğu, özellikle de İran’ı konu olacak küresel bir zirve toplamaya hazırlandıklarını açıkladı. 13-14 Şubat tarihlerindeki zirvenin bakanlar düzeyinde olacağı bildirildi. Zirvede, terörizm, aşırıcılık, füze tehdidi, silahlanma, deniz ticareti ve güvenliği, taşeron savaşçı gruplar gibi kritik konuların ele alınacağı bildirildi.
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