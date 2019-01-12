Arap NATO’su yine gündemde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriArap NATO’su yine gündemde
GeriDünya Arap NATO’su yine gündemde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İlker SEZER / İSTANBUL
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Arap NATO’su yine gündemde

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Arap NATO’su yine gündemde

ABD’nin Ortadoğu’da İran’ı izole etme kapsamında Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün ile birlikte oluşturmak istediği Ortadoğu Stratejik İttifakı (MESA) planı, ABD’li yetkililerin bölgeye düzenlediği son ziyaretlerde Arap ülkeleriyle yeniden müzakere edilmeye başlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun önceki gün Kahire’de ABD dış politikasına yönelik kritik konuşmasında Körfez ülkeleri, Ürdün ve Mısır’ı kapsayan Ortadoğu Stratejik İttifakı’na (MESA) yönelik çalışmaların devam ettiğini söylemesi ‘Arap NATO’su olarak adlandırılan oluşumu yeniden gündeme taşıdı. Kaşıkçı cinayetinin ardından geçici olarak rafa kaldırılan ve ‘Arap NATO’su olarak adlandırılan ittifakın birincil hedefi İran’ın Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerindeki etkisinin ‘bölgedeki ABD müttefikleri’ tarafından kırılması... Kahire’deki konuşmasında Arap NATO’su planına vurgu yapan Pompeo’nun yanı sıra Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton kısa süre önce bölgeye yönelik ziyaretinde ABD ile sekiz Arap ülke arasındaki askeri ittifak konusunda müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. ABD basını, Arap NATO’sunun Riyad merkezli ve ABD’nin güvenlik garantörlüğündeki NATO benzeri bir yapı olmasının planlandığını yazıyor.

Arap NATO’su yine gündemde
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Bahreyn’i ziyaret etti.

‘MALİ YÜKÜ PAYLAŞACAKLAR’

İttifak planı konusunda Hürriyet’e konuşan Al Jazeera Araştırma Merkezi’nden Ortadoğu stratejisti Dr. Ali Hüseyin Bakeer, “Planlanan ittifakın üyeleri birbirleriyle dış politika, güvenlik ve enerji politikaları konusunda büyük çelişki içindeler. İran, Filistin, Yemen ve Suriye gibi hayati konularda görüş birliği içinde olmamalarının yanı sıra, zaman zaman birbirleriyle karşı karşıya gelecek pozisyon alıyorlar. Örneğin, Ürdün, Katar ve Kuveyt, (ABD Başkanı) Trump’ın Ortadoğu’ya barış getirmeyi hedefleyen ‘yüzyılın planına’ karşı çıkarken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bu plana yakın. Bölgedeki tehditleri algılama konusunda birbirleriyle uyum içinde değiller. Bence Pompeo’nun demek istediği şey; bu ülkelerin ABD’nin Ortadoğu’daki askeri mevcûdiyeti nedeniyle oluşan mali yükleri eşit şekilde paylaşmasının talep edilmesi” ifadesini kullandı.

ABD’DEN ŞUBATTA ORTADOĞU ZİRVESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, şubat ayında Polonya’da Ortadoğu, özellikle de İran’ı konu olacak küresel bir zirve toplamaya hazırlandıklarını açıkladı. 13-14 Şubat tarihlerindeki zirvenin bakanlar düzeyinde olacağı bildirildi. Zirvede, terörizm, aşırıcılık, füze tehdidi, silahlanma, deniz ticareti ve güvenliği, taşeron savaşçı gruplar gibi kritik konuların ele alınacağı bildirildi.

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bolton'dan önemli açıklamalar

İngiliz Bakan'dan Brexit uyarısı

Trump'tan kritik vize açıklaması

Hollanda mahkemesinden FETÖ kararı